В Кашкадарье арестован гражданин, распространивший видео, дискредитирующее сотрудника ДПС

·1·Общество
В Кашкадарье арестован гражданин, распространивший видео, дискредитирующее сотрудника ДПС

В Кашкадарьинской области гражданин, распространивший в социальных сетях видео, касающееся служебной деятельности сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС), приговорен к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщила информационная служба УБДД СБД УВД Кашкадарьинской области.

Отмечается, что в июне текущего года гражданин не подчинился требованию сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение. По данному факту в отношении него был оформлен соответствующий протокол.

После этого гражданин опубликовал на своей странице в социальной сети видео, касающееся служебной деятельности сотрудника ДПС.

По данному факту в отношении него было возбуждено административное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 195-2 Кодекса об административной ответственности.

Дело было рассмотрено в Каршинском городском суде по уголовным делам. Согласно решению суда от 24 сентября, гражданину назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В ходе судебного заседания гражданин признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном и пообещал, что больше не допустит подобных нарушений.

Кашкадарьинская областьдорожно-патрульная службаадминистративный арестУБДД СБД УВД
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Кашкадарье арестован водитель, протаранивший машину ДПСВ Кашкадарье арестован водитель, протаранивший машину ДПС23 августа 20:02В Кашкадарье водитель, пытавшийся скрыться от ДПС, врезался в служебный автомобильВ Кашкадарье водитель, пытавшийся скрыться от ДПС, врезался в служебный автомобиль13 августа 16:04Упавшую в канал женщину на Кобалт спас сотрудник ДПСУпавшую в канал женщину на Кобалт спас сотрудник ДПС2 сентября 18:55Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)6 августа 08:59Сообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончалсяСообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончался27 июля 14:26В Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПСВ Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПС6 августа 06:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане