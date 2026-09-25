В Кашкадарье арестован гражданин, распространивший видео, дискредитирующее сотрудника ДПС

В Кашкадарьинской области гражданин, распространивший в социальных сетях видео, касающееся служебной деятельности сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС), приговорен к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщила информационная служба УБДД СБД УВД Кашкадарьинской области.

Отмечается, что в июне текущего года гражданин не подчинился требованию сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение. По данному факту в отношении него был оформлен соответствующий протокол.

После этого гражданин опубликовал на своей странице в социальной сети видео, касающееся служебной деятельности сотрудника ДПС.

По данному факту в отношении него было возбуждено административное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 195-2 Кодекса об административной ответственности.

Дело было рассмотрено в Каршинском городском суде по уголовным делам. Согласно решению суда от 24 сентября, гражданину назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В ходе судебного заседания гражданин признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном и пообещал, что больше не допустит подобных нарушений.