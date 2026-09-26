В Нишане мужчина, избивший жену, приговорен к двум годам лишения свободы (видео)

В Нишанском районе Кашкадарьинской области мужчина, совершивший насилие в отношении своей жены, был приговорен к двум годам лишения свободы.

Согласно судебным документам, пострадавшая женщина проживала с мужчиной на основе договора. Из-за семейного конфликта они поругались в одном из магазинов Нишанского района.

Во время ссоры мужчина бил супругу руками по голове, лицу и различным частям тела, а также пинал ногами.

В суде мужчина сообщил, что был женат четыре раза и имеет в общей сложности шестеро детей. Пострадавшая являлась его четвертой супругой.

Мужчина признал, что во время одного из семейных скандалов пару раз ударил жену по лицу, и выразил раскаяние в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в насилии, совершенном в магазине, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.