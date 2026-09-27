В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?

Возможности для поездок за рубеж для граждан Узбекистана расширяются с каждым годом. В некоторые страны можно въехать без визы по обычному заграничному паспорту, в других же виза оформляется в аэропорту или требуется электронная виза.

Самый частый и вызывающий наибольший интерес вопрос звучит просто: куда можно поехать без визы с паспортом Узбекистана и на какой срок разрешено там оставаться?

Согласно актуальным данным Министерства иностранных дел Узбекистана, для граждан Узбекистана в ряде государств действует полностью безвизовый режим. Режим различается в зависимости от страны, и сроки поездки также устанавливаются по-разному.

Основные безвизовые направления для владельцев паспорта Узбекистана

Ниже приведены популярные направления, куда для граждан Узбекистана действует безвизовый или специальный упрощенный порядок.

Государство Порядок въезда / срок Турция до 30 дней Россия до 90 дней Казахстан до 90 дней Кыргызстан до 60 дней Таджикистан до 30 дней Грузия безвизовый Армения безвизовый Беларусь безвизовый Азербайджан безвизовый Молдова безвизовый Украина безвизовый Китай действует безвизовый режим ОАЭ безвизовый Малайзия до 30 дней Монголия до 30 дней Иордания безвизовый Филиппины безвизовый Таиланд безвизовый Оман безвизовый Иран безвизовый Микронезия безвизовый Намибия безвизовый Гамбия безвизовый Гаити безвизовый Антигуа и Барбуда безвизовый Барбадос безвизовый Доминика безвизовый Гренада безвизовый Сент-Венсан и Гренадины безвизовый Суринам безвизовый

По данным МИД Узбекистана, часть этих государств включена в список с полностью безвизовым режимом. В то же время по некоторым направлениям могут действовать туристические условия, требования о регистрации, наличии обратного авиабилета или другие условия.

На какой срок можно поехать в Турцию?

Турция считается одним из самых популярных зарубежных направлений для граждан Узбекистана.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, граждане Узбекистана имеют возможность въезда без визы с туристическими целями по обычному паспорту. В рамках действующего режима применяется правило пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Поэтому перед поездкой важно обращать внимание не только на отметку «без визы», но и на максимально разрешенный срок пребывания.

Россия и Центральная Азия

Безвизовый порядок имеет важное значение при поездках граждан Узбекистана в такие страны, как Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В частности, безвизовый режим с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном действует на основе двусторонних соглашений. По данным МИД Узбекистана, для Кыргызстана зафиксирован безвизовый режим сроком до 60 дней, а для Таджикистана — до 30 дней.

В России, Казахстане и других странах могут действовать отдельные требования, касающиеся миграционного учета после въезда, регистрации и сроков пребывания.

Грузия, Армения, Беларусь и Молдова

Некоторые государства Кавказа и Восточной Европы также входят в число удобных направлений для граждан Узбекистана.

В официальных данных МИД Узбекистана указано, что с Грузией, Арменией, Беларусью, Азербайджаном, Молдовой и Украиной действует безвизовый порядок.

При планировании поездки в эти страны также необходимо заранее проверять срок действия паспорта, цель поездки и местные миграционные требования.

В какие страны Азии можно поехать без визы?

Для узбекистанских туристов азиатские направления также становятся все более многочисленными.

В частности, Малайзия, Монголия, Китай, Филиппины, Таиланд, Иран и Оман указаны в списке государств, установивших безвизовый режим для граждан Узбекистана.

Однако условия въезда в каждую страну различаются. Например, некоторые государства наряду с безвизовым режимом могут запрашивать бронь отеля, обратный билет или документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Стоит проявить осторожность в отношении Индии, Египта и Катара

В социальных сетях часто распространяются старые или неполные списки о том, что с паспортом Узбекистана можно «безвизово» въезжать в различные страны.

Например, Индия в актуальных данных МИД Узбекистана указана среди государств, куда можно въехать через электронную визу. Следовательно, представлять ее как обычное безвизовое направление некорректно.

По Катарскому направлению порядок въезда также требует отдельной проверки: в списке МИД Узбекистана он указан среди стран с упрощенным порядком въезда, в том числе с возможностью получения визы по прилете.

Поэтому, увидев в интернете информацию вроде «30 дней без визы» или «90 дней без визы», целесообразно перепроверить ее в официальном источнике перед планированием поездки.

Есть возможности и в странах Карибского бассейна и Африки

Государства, в которых введен безвизовый режим для владельцев паспортов Узбекистана, не ограничиваются только соседними странами или Азией.

В официальном списке присутствуют и такие отдаленные страны, как Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, Гамбия, Микронезия, Намибия, Сент-Венсан и Гренадины.

При этом в некоторых странах понятие «безвизовый» может не означать отсутствие необходимости прохождения туристической регистрации или запроса дополнительных документов.

Самое главное правило: безвизовый не означает автоматический въезд

Самый важный аспект для тех, кто планирует поездку, заключается в том, что безвизовый режим не означает отмену всех требований на границе страны.

Сотрудники пограничной службы могут запросить цель поездки, бронь отеля, обратный авиабилет, достаточные средства и другие документы.

Кроме того, срок безвизового пребывания рассчитывается в зависимости от страны: в одних местах учитываются календарные дни, в других — разрешенные дни в течение определенного периода.

Что нужно проверить перед поездкой?

Перед выездом за рубеж рекомендуется проверить следующую информацию:

срок действия паспорта;

точный срок безвизового пребывания;

требования к цели въезда в страну;

авиабилет обратно или в следующий пункт назначения;

информация о бронировании отеля;

требование медицинской страховки;

необходимость миграционной или онлайн-регистрации;

официальные визовые правила страны.

Самое главное — визовые правила могут меняться. Поэтому перед поездкой необходимо сверяться с информацией Министерства иностранных дел Узбекистана и официальных ведомств принимающей страны. В актуальных данных МИД Узбекистана указано, что безвизовый режим действует с 35 государствами, а в ряде других стран действуют упрощенные порядки, такие как виза по прилете или электронная виза.

Заключение

Возможности для путешествий с заграничным паспортом Узбекистана значительно расширились. В Турцию, Россию, страны Центральной Азии, на Кавказ, в Китай, Юго-Восточную Азию и даже в некоторые страны Карибского бассейна можно отправиться без визы или в упрощенном порядке.

Однако понятия «безвизовый» и «виза не требуется» нельзя рассматривать отдельно от конкретного срока пребывания и условий въезда в страну. Проверка официальных правил перед поездкой поможет предотвратить непредвиденные проблемы.