Сборная Франции готовится к матчу с Бельгией

·24·Спорт
Сборная Франции готовится к матчу с Бельгией

Национальная сборная Франции готовится к предстоящему матчу против Бельгии в Брюсселе в рамках Лиги наций УЕФА. Ожидается, что главный тренер команды Зинедин Зидан внесет ряд изменений в стартовый состав перед грядущей встречей. Это создаст возможность для других футболистов проявить себя. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Л'Экуипе, делегация Франции прибыла в Брюссель в сокращенном составе из 22 футболистов. Причиной стала травма капитана команды Килиана Мбаппе. Нападающий забил победный гол в матче против Турции в Измите, однако по ходу встречи получил травму левого колена и досрочно покинул расположение сборной.

Состояние поля вызвало нарекания

Внутри сборной Франции подверглось резкой критике качество газона стадиона «Коджаэли». По мнению врачей и тренерского штаба, плохое состояние поля стало ключевым фактором, из-за которого капитан поскользнулся и повредил колено. Именно по этой причине Килиан Мбаппе вместо поездки в Бельгию немедленно вернулся в расположение клуба «Реал Мадрид».

Медицинский штаб «Реал Мадрида» принял футболиста и приступил к процессу ускоренного восстановления. В свою очередь, Зинедин Зидан работает над тем, чтобы компенсировать кадровую потерю и перестроить линию атаки. Тренер решил не вызывать дополнительного игрока и выразил доверие имеющимся футболистам.

Изменения в составе и новые возможности

На фоне выбывания Килиана Мбаппе новые члены сборной Энди Диуф и Лукас Да Кунья получили отличный шанс для дебюта. Также Зинедин Зидан уделяет особое внимание представителю «Реал Мадрида» Эдуарду Камавинге в полузащите. Французский специалист высоко оценивает потенциал игрока, несмотря на то, что не тренировал его в своем клубе.

В процессе подготовки на базе в Клерфонтене футболисты продолжали тренировки в приподнятом настроении. В частности, Камавинга и другие молодые игроки старались поддерживать позитивную атмосферу в команде. Противостояние Бельгии и Франции, которое состоится в понедельник вечером на стадионе имени короля Бодуэна, имеет принципиальное значение для обеих сборных.

Зинедин ЗиданКилиан МбаппеФранцияБельгияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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