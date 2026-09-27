Продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае установили рекорд

Последние флагманы Apple — модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — пользуются беспрецедентным спросом на рынке Китая. Согласно данным издания РДОбсерватион, за первую неделю продаж в стране было реализовано около 1,3 миллиона устройств. Этот показатель считается серьезным результатом для рынка передовых гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Показатели продаж и темпы роста

Согласно статистическому анализу, результат устройств нового поколения за первую неделю примерно на 15 процентов выше показателей серии iPhone 17 Pro, представленной в прошлом году. В свою очередь, прошлогодние флагманы также показали лучшие результаты по сравнению с моделями iPhone 16 Pro. Таким образом, позиции Apple в Китае укрепляются с каждым годом.

Особенно примечательны высокие темпы продаж в первый же день. Сообщается, что за первые 24 часа после презентации на китайском рынке было продано около 322,8 тысячи устройств iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Этот показатель первого дня почти на 30 процентов выше, чем у серии iPhone 17 Pro в прошлом году.

Технические возможности и ценовая политика

Напомним, что Apple официально представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 10 сентября текущего года. Стартовые цены на эти смартфоны на китайском рынке составляют 1490 и 1640 долларов США соответственно. Несмотря на высокие цены, покупатели активно приобретают новые устройства.

Такой высокий интерес и спрос обусловлены значительным техническим обновлением флагманов. В частности, устройства оснащены следующими возможностями:

Новый процессор Apple А20 Pro, обеспечивающий высокую производительность

Уменьшенный вырез, сокращающий пространство на экране

Обновленная 48-мегапиксельная камера с переменной диафрагмой и расширенными функциями