В Яккабаге загорелись две расположенные рядом точки общепита

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области ночью произошел пожар в двух расположенных по соседству пунктах общественного питания. В результате инцидента пострадали оба здания.

По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось 1 октября в 03:17 на улице Амира Темура.

После поступления сообщения два дежурных расчета пожарно-спасательной части №22 УЧС Яккабагского района были направлены на место происшествия. Спасатели прибыли по адресу в 03:25.

В результате оперативных действий пожар был полностью ликвидирован около 04:25. Благодаря усилиям специалистов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти территорию площадью 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в первом пункте питания огнем повреждено 40 квадратных метров площади, а во втором — 38 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. По данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия.