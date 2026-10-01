В Яккабаге загорелись две расположенные рядом точки общепита

·31·Общество
В Яккабаге загорелись две расположенные рядом точки общепита

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области ночью произошел пожар в двух расположенных по соседству пунктах общественного питания. В результате инцидента пострадали оба здания.

По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось 1 октября в 03:17 на улице Амира Темура.

После поступления сообщения два дежурных расчета пожарно-спасательной части №22 УЧС Яккабагского района были направлены на место происшествия. Спасатели прибыли по адресу в 03:25.

В результате оперативных действий пожар был полностью ликвидирован около 04:25. Благодаря усилиям специалистов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти территорию площадью 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в первом пункте питания огнем повреждено 40 квадратных метров площади, а во втором — 38 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. По данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия.

Кашкадарьинская областьЯккабагский районулица Амира ТемураУЧС Яккабагского района
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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