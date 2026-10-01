Астрономы обнаружили редкую радиогалактику с четырьмя поколениями джетов

·16·Технологии
Астрономы обнаружили редкую радиогалактику с четырьмя поколениями джетов

Астрономы обнаружили первую радиогалактику, в которой сверхмассивная черная дыра пережила четыре отдельных периода активности. Согласно данным иксбт.ком, этот уникальный объект под названием Дж023721.13−010528.5 расположен в центре скопления галактик, а его общая протяженность составляет около 3,9 миллиона световых лет. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Эта гигантская С-образная радиоструктура имеет огромное значение как для Земли, так и для всей современной астрофизики. По расчетам ученых, в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 2,28 миллиарда раз превышает массу Солнца. Циклическая активность объектов такой колоссальной массы является важным ключом к пониманию эволюции Вселенной.

Секрет четырехкратной активности

Признаки повторяющейся активности были выявлены на основе данных, полученных с помощью радиотелескопов уГМРТ, МирКАТ и ВЛА на различных частотах. По обе стороны от центральной галактики были обнаружены четыре пары симметрично расположенных компактных участков высокой радиояркости.

В качестве основного доказательства был выдвинут возраст излучающей плазмы. Радиоспектр становится более крутым по мере удаления от ядра, что свидетельствует о «старении» электронов. В частности, радиационный возраст варьируется от 4,5 миллиона лет на ближайшем к ядру участке С1 до 20,5 миллиона лет на самом удаленном участке Н4.

С-образная форма и ее динамика

Эта последовательность опровергает предположение о том, что все компоненты являются случайными сгустками плазмы внутри одного джета. Система была интерпретирована как куадрупле-дубле радио galaxy (КДРГ) с четырьмя последовательными эпизодами активности.

Исследование показало, что джеты не всегда сохраняли одно и то же направление. По сравнению с внутренней парой Н1–С1, направление последующих пар отклонялось против часовой стрелки на 7°, 16° и 24°. Именно этот постепенный поворот оси привел к формированию характерной С-образной формы.

Авторы связывают эту геометрию с прецессией центральной черной дыры. Наблюдаемая зависимость между возрастом и расстоянием в системе свидетельствует о снижении мощности джетов или сокращении продолжительности отдельных активных фаз.

АстрономияРадиогалактикаЧерная дыраКосмосНаучное открытие
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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