Врачи по ошибке ампутировали здоровую ногу пациента

·10·Мир
Врачи по ошибке ампутировали здоровую ногу пациента

В штате Огайо (США) пациентке планировали ампутировать ногу, пораженную раком. Однако во время операции врачи, как утверждается, по ошибке ампутировали ее здоровую ногу.

Как стало известно, 74-летняя Шерон Джексон в сентябре 2025 года обратилась в больницу «Селбй Генерал Хоспитал» в городе Мариетта для ампутации правой ноге ниже колена. Операция была запланирована из-за рака.

Однако, согласно иску, поданному в суд, в ходе хирургического вмешательства медицинские работники ампутировали левую ногу вместо правой. Адвокат Джексон Брэд Лейн отметил, что перед операцией врачи отметили правильную ногу. Сообщается, что даже после процедуры метка осталась на правильной ноге.

В иске также отмечается, что перед операцией дважды проводилась специальная процедура «тиме-ут» для проверки безопасности пациента. Такие проверки используются для повторного подтверждения пациента, типа операции и места хирургического вмешательства.

Впоследствии Джексон пришлось ампутировать и изначально запланированную правую ногу. Из-за этого она осталась без обеих ног.

Джексон и ее адвокат обратились в суд против больницы и медицинского персонала, участвовавшего в операции, требуя компенсации. В иске указаны физические травмы, постоянная инвалидность, моральные страдания и другие убытки.

Администрация больницы назвала инцидент «предотвратимым событием». Учреждение признало, что установленные протоколы безопасности во время операции не соблюдались, и заявило, что ответственные сотрудники отстранены от должности. Также сообщается, что персонал хирургического отделения прошел повторное обучение.

На данный момент окончательное судебное решение по делу еще не вынесено.

Шерон ДжексонSelby General HospitalОгайоврачебная ошибка
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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