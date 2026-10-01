Продажи iPhone 18 Pro и Pro Max на рынке Китая резко выросли

По итогам 38-й недели текущего года продукция Apple вновь заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов Китая. Согласно данным иксбт.ком, за этот период четыре устройства американского технологического гиганта вошли в семерку самых продаваемых моделей в стране. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На сегодняшний день самым популярным смартфоном в Китае является iPhone 18 Pro Max, занимающий первое место. Вторую строчку заняла его более компактная версия — iPhone 18 Pro. Эти показатели свидетельствуют о том, что спрос на новую флагманскую линейку оказался выше ожиданий.

Устройства предыдущего поколения также сохраняют высокий спрос

Результаты рейтинга показали, что выход на рынок моделей нового поколения не оказал негативного влияния на продажи устройств, представленных в прошлом году. В частности, третье место сохранил за собой iPhone 17 Pro Max, а обычная модель iPhone 17 заняла четвертую позицию.

Эксперты отмечают, что, несмотря на выпуск новых флагманов, примечательно, что модели iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 не утратили своей популярности среди потребителей. Это демонстрирует высокое доверие пользователей к устройствам предыдущих поколений в экосистеме Apple.

Общая конкурентная картина на рынке Китая

В десятку самых продаваемых смартфонов на китайском рынке успешно вошли и местные бренды. В частности, в рейтинг попали следующие устройства:

Huawei Энджой 90 Pro Max

Honor Плай 60А

iPhone 17 Pro

Honor X80 Pro Max

Huawei Пура Кс Виев

Huawei nova 16

В целом, компания Apple занимает четыре из десяти лидирующих позиций, причем две из них принадлежат новейшему поколению. Остальные места распределились между ведущими китайскими производителями — брендами Huawei и Honor.

Данные результаты продаж еще раз подтверждают, как рынок Китая реагирует на глобальные технологические тренды, а также насколько прочны позиции бренда Apple в данном регионе.