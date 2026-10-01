Продажи iPhone 18 Pro и Pro Max на рынке Китая резко выросли

·21·Технологии
Продажи iPhone 18 Pro и Pro Max на рынке Китая резко выросли

По итогам 38-й недели текущего года продукция Apple вновь заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов Китая. Согласно данным иксбт.ком, за этот период четыре устройства американского технологического гиганта вошли в семерку самых продаваемых моделей в стране. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На сегодняшний день самым популярным смартфоном в Китае является iPhone 18 Pro Max, занимающий первое место. Вторую строчку заняла его более компактная версия — iPhone 18 Pro. Эти показатели свидетельствуют о том, что спрос на новую флагманскую линейку оказался выше ожиданий.

Устройства предыдущего поколения также сохраняют высокий спрос

Результаты рейтинга показали, что выход на рынок моделей нового поколения не оказал негативного влияния на продажи устройств, представленных в прошлом году. В частности, третье место сохранил за собой iPhone 17 Pro Max, а обычная модель iPhone 17 заняла четвертую позицию.

Эксперты отмечают, что, несмотря на выпуск новых флагманов, примечательно, что модели iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 не утратили своей популярности среди потребителей. Это демонстрирует высокое доверие пользователей к устройствам предыдущих поколений в экосистеме Apple.

Общая конкурентная картина на рынке Китая

В десятку самых продаваемых смартфонов на китайском рынке успешно вошли и местные бренды. В частности, в рейтинг попали следующие устройства:

  • Huawei Энджой 90 Pro Max
  • Honor Плай 60А
  • iPhone 17 Pro
  • Honor X80 Pro Max
  • Huawei Пура Кс Виев
  • Huawei nova 16
В целом, компания Apple занимает четыре из десяти лидирующих позиций, причем две из них принадлежат новейшему поколению. Остальные места распределились между ведущими китайскими производителями — брендами Huawei и Honor.

Данные результаты продаж еще раз подтверждают, как рынок Китая реагирует на глобальные технологические тренды, а также насколько прочны позиции бренда Apple в данном регионе.

AppleiPhone 18 Pro MaxРынок КитаяПродажи смартфоновHuawei
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxОбъявлены новые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max29 сентября 10:42Huawei лидирует на рынке смартфонов КитаяHuawei лидирует на рынке смартфонов Китая18 сентября 12:52В США некоторые владельцы iPhone 18 Pro Max остались без связиВ США некоторые владельцы iPhone 18 Pro Max остались без связи26 сентября 14:52Внутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камераВнутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камера20 сентября 22:53Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимДля аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режим19 сентября 20:28iPhone 18 Pro Max оказался холоднее Андроид-флагманов в тестахiPhone 18 Pro Max оказался холоднее Андроид-флагманов в тестах18 сентября 13:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27