Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?

·36·Спорт
Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?

Взрывоопасно приближается одно из самых ожидаемых и важных событий шахматного мира 2026 года — матч за Мировую корону между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу и претендентом Жавохиром Синдаровым. Перед этой исторической встречей в Женеве ведущие гроссмейстеры мира, известные эксперты и популярные шахматные блогеры поделились своими прогнозами.

Согласно выводам 18 авторитетных специалистов, собранным новостями УзЧесс и аналитической платформой рукревиев.ком, перевес неожиданно оказался на стороне представителя Узбекистана:

  • 10 экспертов считают Жавохира Синдарова главным фаворитом будущего матча.

  • 6 специалистов оценили шансы двух молодых вундеркиндов как равные (50/50).

  • Всего 2 человека выразили уверенность в победе действующего чемпиона из Индии Гукеша.

Карлсен выбрал Синдарова, а Накамура — на стороне Гукеша

Многократный чемпион мира по шахматам и первый номер планеты Магнус Карлсен открыто заявил, что ждет успеха Синдарова. Норвежская звезда назвала игру узбекского гроссмейстера более совершенной и стабильной во всех аспектах.

Дважды боровшийся за Мировую корону Ян Непомнящий оценил шансы как 65:35, а сильный российский гроссмейстер Владислав Артемьев — как 60:40 в пользу именно Синдарова. Кроме того, гроссмейстер Александр Шиманов и вовсе указал шансы Синдарова в 100%, в то время как Люк Макшейн и Андрей Есипенко признали Жавохира «явным фаворитом».

В противовес этому представитель США Хикару Накамура назвал Гукеша абсолютным фаворитом (100%), подчеркнув, что если действующий чемпион сможет справиться с психологическим давлением, то может не оставить сопернику ни единого шанса. Представитель Беларуси Денис Лазавик также оказался в числе немногих экспертов, вставших на сторону Гукеша.

Полная таблица мнений и оценок экспертов:

Дата

Специалист

Гукеш

Синдаров

14.09.2026

Магнус Карлсен (Норвегия)

Фаворит

10.09.2026

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

50%

50%

08.09.2026

Ян Непомнящий (ФИДЕ)

35%

65%

27.08.2026

Владислав Артемьев (ФИДЕ)

40%

60%

10.08.2026

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Фаворит

01.08.2026

Дина Беленькая (ФИДЕ)

20%

80%

01.08.2026

Майк Кляйн (США)

50%

50%

30.07.2026

Люк Макшейн (Англия)

Явный фаворит

25.07.2026

Аниш Гири (Нидерланды)

50%

50%

22.07.2026

Ханс Моке Ниманн (США)

50%

50%

17.07.2026

Александр Шиманов (ФИДЕ)

0%

100%

09.06.2026

Правин Тхипсе (Индия)

50%

50%

28.05.2026

Денис Лазавик (Беларусь)

Фаворит

22.05.2026

Андрей Есипенко (ФИДЕ)

Явный фаворит

21.05.2026

Фаустино Оро (Аргентина)

Фаворит

14.05.2026

Леви Розман (ГотамЧесс) (США)

45%

55%

01.05.2026

Винсент Каймер (Германия)

50%

50%

16.04.2026

Хикару Накамура (США)

100%

0%

Когда и где пройдет бой за корону?

Матч за звание чемпиона мира ФИДЭ между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 22 ноября по 12 декабря в швейцарской Женеве.

Согласно регламенту, первая классическая партия начнется 24 ноября. То, что большинство шахматных экспертов отдают предпочтение нашему соотечественнику, беспрецедентно повысило интерес и интригу перед матчем.

Гукеш ДоммараджуЖавохир СиндаровМировая коронаФИДЕ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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