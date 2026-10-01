Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?
Взрывоопасно приближается одно из самых ожидаемых и важных событий шахматного мира 2026 года — матч за Мировую корону между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу и претендентом Жавохиром Синдаровым. Перед этой исторической встречей в Женеве ведущие гроссмейстеры мира, известные эксперты и популярные шахматные блогеры поделились своими прогнозами.
Согласно выводам 18 авторитетных специалистов, собранным новостями УзЧесс и аналитической платформой рукревиев.ком, перевес неожиданно оказался на стороне представителя Узбекистана:
10 экспертов считают Жавохира Синдарова главным фаворитом будущего матча.
6 специалистов оценили шансы двух молодых вундеркиндов как равные (50/50).
Всего 2 человека выразили уверенность в победе действующего чемпиона из Индии Гукеша.
Карлсен выбрал Синдарова, а Накамура — на стороне Гукеша
Многократный чемпион мира по шахматам и первый номер планеты Магнус Карлсен открыто заявил, что ждет успеха Синдарова. Норвежская звезда назвала игру узбекского гроссмейстера более совершенной и стабильной во всех аспектах.
Дважды боровшийся за Мировую корону Ян Непомнящий оценил шансы как 65:35, а сильный российский гроссмейстер Владислав Артемьев — как 60:40 в пользу именно Синдарова. Кроме того, гроссмейстер Александр Шиманов и вовсе указал шансы Синдарова в 100%, в то время как Люк Макшейн и Андрей Есипенко признали Жавохира «явным фаворитом».
В противовес этому представитель США Хикару Накамура назвал Гукеша абсолютным фаворитом (100%), подчеркнув, что если действующий чемпион сможет справиться с психологическим давлением, то может не оставить сопернику ни единого шанса. Представитель Беларуси Денис Лазавик также оказался в числе немногих экспертов, вставших на сторону Гукеша.
Полная таблица мнений и оценок экспертов:
Дата
Специалист
Гукеш
Синдаров
14.09.2026
Магнус Карлсен (Норвегия)
—
Фаворит
10.09.2026
Максим Вашье-Лаграв (Франция)
50%
50%
08.09.2026
Ян Непомнящий (ФИДЕ)
35%
65%
27.08.2026
Владислав Артемьев (ФИДЕ)
40%
60%
10.08.2026
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
—
Фаворит
01.08.2026
Дина Беленькая (ФИДЕ)
20%
80%
01.08.2026
Майк Кляйн (США)
50%
50%
30.07.2026
Люк Макшейн (Англия)
—
Явный фаворит
25.07.2026
Аниш Гири (Нидерланды)
50%
50%
22.07.2026
Ханс Моке Ниманн (США)
50%
50%
17.07.2026
Александр Шиманов (ФИДЕ)
0%
100%
09.06.2026
Правин Тхипсе (Индия)
50%
50%
28.05.2026
Денис Лазавик (Беларусь)
Фаворит
—
22.05.2026
Андрей Есипенко (ФИДЕ)
—
Явный фаворит
21.05.2026
Фаустино Оро (Аргентина)
—
Фаворит
14.05.2026
Леви Розман (ГотамЧесс) (США)
45%
55%
01.05.2026
Винсент Каймер (Германия)
50%
50%
16.04.2026
Хикару Накамура (США)
100%
0%
Когда и где пройдет бой за корону?
Матч за звание чемпиона мира ФИДЭ между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 22 ноября по 12 декабря в швейцарской Женеве.
Согласно регламенту, первая классическая партия начнется 24 ноября. То, что большинство шахматных экспертов отдают предпочтение нашему соотечественнику, беспрецедентно повысило интерес и интригу перед матчем.
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