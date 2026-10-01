Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?

Взрывоопасно приближается одно из самых ожидаемых и важных событий шахматного мира 2026 года — матч за Мировую корону между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу и претендентом Жавохиром Синдаровым. Перед этой исторической встречей в Женеве ведущие гроссмейстеры мира, известные эксперты и популярные шахматные блогеры поделились своими прогнозами.

Согласно выводам 18 авторитетных специалистов, собранным новостями УзЧесс и аналитической платформой рукревиев.ком, перевес неожиданно оказался на стороне представителя Узбекистана:

10 экспертов считают Жавохира Синдарова главным фаворитом будущего матча.

6 специалистов оценили шансы двух молодых вундеркиндов как равные (50/50).

Всего 2 человека выразили уверенность в победе действующего чемпиона из Индии Гукеша.

Карлсен выбрал Синдарова, а Накамура — на стороне Гукеша

Многократный чемпион мира по шахматам и первый номер планеты Магнус Карлсен открыто заявил, что ждет успеха Синдарова. Норвежская звезда назвала игру узбекского гроссмейстера более совершенной и стабильной во всех аспектах.

Дважды боровшийся за Мировую корону Ян Непомнящий оценил шансы как 65:35, а сильный российский гроссмейстер Владислав Артемьев — как 60:40 в пользу именно Синдарова. Кроме того, гроссмейстер Александр Шиманов и вовсе указал шансы Синдарова в 100%, в то время как Люк Макшейн и Андрей Есипенко признали Жавохира «явным фаворитом».

В противовес этому представитель США Хикару Накамура назвал Гукеша абсолютным фаворитом (100%), подчеркнув, что если действующий чемпион сможет справиться с психологическим давлением, то может не оставить сопернику ни единого шанса. Представитель Беларуси Денис Лазавик также оказался в числе немногих экспертов, вставших на сторону Гукеша.

Полная таблица мнений и оценок экспертов:

Дата Специалист Гукеш Синдаров 14.09.2026 Магнус Карлсен (Норвегия) — Фаворит 10.09.2026 Максим Вашье-Лаграв (Франция) 50% 50% 08.09.2026 Ян Непомнящий (ФИДЕ) 35% 65% 27.08.2026 Владислав Артемьев (ФИДЕ) 40% 60% 10.08.2026 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Фаворит 01.08.2026 Дина Беленькая (ФИДЕ) 20% 80% 01.08.2026 Майк Кляйн (США) 50% 50% 30.07.2026 Люк Макшейн (Англия) — Явный фаворит 25.07.2026 Аниш Гири (Нидерланды) 50% 50% 22.07.2026 Ханс Моке Ниманн (США) 50% 50% 17.07.2026 Александр Шиманов (ФИДЕ) 0% 100% 09.06.2026 Правин Тхипсе (Индия) 50% 50% 28.05.2026 Денис Лазавик (Беларусь) Фаворит — 22.05.2026 Андрей Есипенко (ФИДЕ) — Явный фаворит 21.05.2026 Фаустино Оро (Аргентина) — Фаворит 14.05.2026 Леви Розман (ГотамЧесс) (США) 45% 55% 01.05.2026 Винсент Каймер (Германия) 50% 50% 16.04.2026 Хикару Накамура (США) 100% 0%

Когда и где пройдет бой за корону?

Матч за звание чемпиона мира ФИДЭ между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 22 ноября по 12 декабря в швейцарской Женеве.

Согласно регламенту, первая классическая партия начнется 24 ноября. То, что большинство шахматных экспертов отдают предпочтение нашему соотечественнику, беспрецедентно повысило интерес и интригу перед матчем.