В Австралии женщину перепутали с другой пациенткой и провели ей не ту операцию

В австралийском Мельбурне 69-летнюю женщину перепутали в больнице с другой пациенткой и провели ей хирургическую операцию, которая не планировалась. По данному факту начато официальное расследование.

Дебра Бьюкенен 23 января 2026 года обратилась в больницу для женщин и детей имени Джоан Кирнер (Джоан Кирнер Вомен'с анд Чилдрен'с Хоспитал) на западе Мельбурна для небольшой хирургической процедуры. Ее целью было удаление кожного новообразования в области таза, связанного с раком.

Однако, по словам ее адвоката, когда Бьюкенен очнулась после операции, она узнала, что ей провели не запланированную процедуру, а хирургическую операцию, предназначенную для другой пациентки. Сообщается, что в результате у нее остался постоянный шрам.

Выяснилось, что после операции женщина узнала, что злокачественное новообразование, которое на самом деле подлежало удалению, осталось на месте. Позже ей пришлось снова возвращаться на операцию, чтобы получить изначально запланированную процедуру.

Адвокат Бьюкенен Эррин Монсалве Фир заявила, что этот инцидент может свидетельствовать о том, что ряд мер контроля, направленных на обеспечение безопасности пациентов, не сработал или не был выполнен. Она сообщила, что ее клиентка требует компенсации за причиненный ущерб.

Правительство штата Виктория подтвердило, что инцидент изучается организацией Сафер Каре Викториа. В то же время Вестерн Хеалт заявила, что не может комментировать отдельный случай из-за конфиденциальности пациентов, но обеспечит открытый и прозрачный подход в ходе расследования.

На данный момент окончательные результаты расследования инцидента не опубликованы.