В динамиках iPhone 18 Pro и Pro Max обнаружен новый дефект

Владельцы новейших флагманских моделей Apple, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, столкнулись с новой технической проблемой. Согласно данным иксбт.ком, пользователи жалуются на необычные посторонние звуки, исходящие из динамиков устройства — треск, звон и случайные щелчки. Эта ситуация создает ряд неудобств при повседневном использовании, мешая совершать важные звонки и потреблять мультимедийный контент. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По наблюдениям специалистов и пострадавших, данная неисправность проявляется в основном не в основном музыкальном динамике, а в верхнем разговорном динамике, используемом во время беседы. Характер проблемы различается: некоторые владельцы отмечают, что слышат странные звуки почти непрерывно. Другие же замечают этот дефект только в определенные моменты.

Условия возникновения неисправности

Основываясь на сообщениях пользователей в социальных сетях и на форумах, можно сказать, что звуки треска отчетливо слышны в следующих случаях:

при запуске приложений и прокрутке веб-страниц;

при поступлении уведомлений или открытии клавиатуры;

во время звонков, совершаемых через мобильную сеть;

при включении/выключении авиарежима или резком изменении яркости экрана.

Особенность этих случаев заключается в том, что они регулярно повторяются, ограничивая возможность полноценного использования смартфона и вызывая обоснованное недовольство покупателей.

Программные обновления не помогают

Для устранения возникшей ситуации Apple ранее выпустила обновление iOS 27.0.1, чтобы решить проблему перезагрузки, вызванную ошибкой Факе ИД. Однако, как отмечают многие пользователи, этот пакет программного обеспечения не решил проблему треска в динамиках.

Некоторые покупатели сдали дефектные устройства в официальные сервисные центры для замены по гарантии. К сожалению, выяснилось, что в новых смартфонах, выданных взамен, сохранилась та же самая проблема со звуком. Это указывает на то, что масштаб проблемы может быть шире, чем ожидалось.

Дальнейшие меры и неопределенность

В настоящее время компания Apple еще официально не признала наличие данной неисправности. Причины возникновения проблемы остаются в тайне — неизвестно, вызвана ли она ошибкой в программном обеспечении или это аппаратный (железный) дефект.

Если проблема носит программный характер, ее можно исправить с помощью следующего обновления iOS. Однако, если проблема кроется в аппаратной части, это может потребовать более серьезных мер и, возможно, сервисных кампаний. Пользователи же ждут официального заявления.