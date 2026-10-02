В городе Манас в ходе рейда «Бродяга и попрошайка» была задержана группа попрошаек

1 октября хокимият города Манас совместно с городским отделом внутренних дел провел на территории рейдовое мероприятие под названием «Бродяга и попрошайка».

Мероприятие было организовано по поручению хокима города в целях охраны общественного порядка, выявления граждан, занимающихся бродяжничеством, а также предотвращения подобных случаев.

В ходе рейда сотрудники органов внутренних дел выявили граждан, занимающихся попрошайничеством. Были проверены их адреса проживания, после чего они были доставлены в городской отдел внутренних дел для проведения разъяснительной работы.

По выявленным фактам были оформлены соответствующие протоколы. В отношении граждан в рамках законодательства были приняты административные меры и наложены штрафы.

Рейды и профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в городе Манас, будут продолжены.