В городе Манас в ходе рейда «Бродяга и попрошайка» была задержана группа попрошаек

·45·Общество
В городе Манас в ходе рейда «Бродяга и попрошайка» была задержана группа попрошаек

1 октября хокимият города Манас совместно с городским отделом внутренних дел провел на территории рейдовое мероприятие под названием «Бродяга и попрошайка».

Мероприятие было организовано по поручению хокима города в целях охраны общественного порядка, выявления граждан, занимающихся бродяжничеством, а также предотвращения подобных случаев.

В ходе рейда сотрудники органов внутренних дел выявили граждан, занимающихся попрошайничеством. Были проверены их адреса проживания, после чего они были доставлены в городской отдел внутренних дел для проведения разъяснительной работы.

По выявленным фактам были оформлены соответствующие протоколы. В отношении граждан в рамках законодательства были приняты административные меры и наложены штрафы.

Рейды и профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в городе Манас, будут продолжены.

Город МанасБродяга и попрошайкаПопрошайничествоХокимият города Манас
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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