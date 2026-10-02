Артуро Видаль встал на защиту Роналду и резко ответил Жезушу и критикам

·48·Спорт
Артуро Видаль встал на защиту Роналду и резко ответил Жезушу и критикам

Конфликт, возникший из-за разногласий между Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем в сборной Португалии, расколол футбольный мир надвое! В то время как шумный уход Роналду из расположения сборной вызвал бурные споры, бывшая звезда «Барселоны», «Ювентуса» и «Баварии» Артуро Видаль неожиданно открыто встал на защиту легендарного бомбардира. Несмотря на то, что чилийский полузащитник является бывшим игроком «Барселоны», он назвал давление на Криштиану непростительной несправедливостью. Что же заявил Видаль о величии Роналду и его месте в сборной?

«Легенда, выведшая Португалию на совершенно другой уровень»

Артуро Видаль в интервью изданию Мадрид Кстра напомнил о статусе Роналду в национальной команде и в истории мирового футбола:

  • Статус и исторические заслуги: По словам Видаля, именно Криштиану поднял Португалию из рядовой сборной в число сильнейших национальных команд мира;

  • Топ-4 исторического гения: Чилийский футболист признал Роналду одним из четырех величайших игроков в истории футбола;

  • Полная поддержка: Он заявил, что находится на стороне Криштиану, и охарактеризовал отношение к нему как абсолютное и недопустимое «неуважение»;

  • Результат на фоне конфликта: Хотя Португалия без Роналду победила Данию со счетом 4:2 и укрепила лидерство с 9 очками, атмосфера в раздевалке продолжает оставаться в центре внимания.

Резкое заявление Артуро Видаля

«Криштиану — это футболист, который вывел Португалию в число сильнейших сборных мира. Он поднял Португалию на совершенно другой уровень. Лично я оказываю ему полную поддержку. Могу сказать, что Роналду — один из четырех величайших футболистов в истории. То, как к нему относятся — это абсолютное неуважение».

Даже представители бывших заклятых соперников признают неоценимый вклад Роналду в национальную команду и скептически относятся к решениям тренера Жорже Жезуша.

Конфликт вокруг Роналду и текущее положение Португалии

Показатель / Фактор

Официальная ситуация и мнения

Высказавшаяся звезда

Артуро Видаль (экс-игрок «Барселоны», «Ювентуса», сборной Чили)

Позиция Видаля

Полностью поддерживает Роналду, назвал отношение к нему неуважением

Статус Роналду (по версии Видаля)

Один из 4 величайших футболистов в истории футбола

Причина конфликта

Внутренние разногласия с главным тренером Жорже Жезушем

Положение в Лиге наций

После победы над Данией со счетом 4:2 команда находится на 1-м месте с 9 очками

По вашему мнению, прав ли Артуро Видаль: действительно ли Жорже Жезуш и сборная Португалии проявили неуважение к такой живой легенде, как Роналду, или дисциплина должна быть превыше любой звезды? Должен ли Роналду вернуться в сборную?

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Криштиану РоналдуЖорже ЖезушАртуро ВидальКонфликт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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