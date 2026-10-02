Сенатор предложил наказание в виде кастрации для педофилов

На двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был обсужден закон, направленный на защиту детей от всех форм насилия.

В ходе заседания председатель Ташкентского городского отделения фонда «Нуроний», сенатор Рустам Калонов предложил применять кастрацию к лицам, совершившим половые преступления в отношении детей.

По словам сенатора, в некоторых государствах к лицам, совершившим сексуальные преступления против детей, применяются даже такие меры, как хирургическое вмешательство. По его мнению, подобное наказание может стать одной из мер по предотвращению повторного совершения преступлений.

Калонов предложил рассмотреть этот вопрос в качестве дополнения к закону, направленному на защиту детей.

В свою очередь, председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что сначала необходимо понаблюдать за тем, как принимаемый в настоящее время закон будет работать на практике. По ее словам, при необходимости в дальнейшем законодательство можно будет усовершенствовать.

Напомним, закон, обсужденный на заседании Сената, направлен на усиление системы защиты детей от различных форм насилия. А мнение сенатора о кастрации является предложением, высказанным в ходе данного обсуждения.