В Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы

·44·Общество
В Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы

В Бухаре 29-летний мужчина поджег квартиру своих родителей после семейного конфликта. Инцидент произошел 15 мая 2026 года. По решению суда он приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сообщается, что мужчина жил с женой и ребенком на съемной квартире. Его мать продала свой двор в Бухаре и на эти деньги купила квартиру в многоэтажном доме. Сын помог с ремонтом этого жилья и планировал жить там со своей семьей. Однако мать была против этого из-за плохих отношений с невесткой.

15 мая между матерью и сыном вновь вспыхнул скандал. Во время конфликта мужчина разбил телевизор в доме, после чего мать обратилась в органы внутренних дел. Хотя стороны примирились у участкового инспектора, по возвращении домой разногласия продолжились.

Согласно судебным документам, мужчина купил бензин на автозаправочной станции, а спички — в магазине. Около 23:20 он вернулся домой, запер дверь спальни снаружи, когда родители находились внутри, облил бензином коридор и поджег его. После этого он скрылся с места происшествия.

Родителям удалось выломать дверь и выбраться наружу при помощи соседей и пожарных. Они получили ожоги, но благодаря вовремя оказанной медицинской помощи их жизни были спасены. Из-за пожара дым распространился по подъезду и верхним этажам многоквартирного дома.

В суде мужчина заявил, что у него не было намерения убивать родителей. Однако суд отметил, что его вина подтверждается первоначальными показаниями, заключениями экспертиз, телефонными разговорами и другими доказательствами.

Бухарский городской суд по уголовным делам признал мужчину виновным в покушении на умышленное убийство и умышленном уничтожении чужого имущества опасным способом. Путем частичного сложения наказаний ему назначено 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

БухараБухарский городской судумышленное убийствоумышленный поджог
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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