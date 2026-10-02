«Сити» официально обжаловал решение по финансовым нарушениям!
Финансовый скандал вокруг гранда Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» вышел на новый острый виток! Клуб выступил со срочным заявлением через свой официальный сайт, объявив, что официально подал апелляцию на решение независимой комиссии, признавшей команду виновной в ряде финансовых нарушений.
Руководство клуба категорически отвергло все выдвинутые против него обвинения, охарактеризовав выводы комиссии как абсолютно ошибочные в правовом и фактическом отношении. Какими же аргументами руководствуются «горожане» в своем заявлении и сколько может продлиться этот процесс?
«Мы не считаем себя виновными и у нас есть неопровержимые доказательства»
В заявлении, опубликованном руководством «Манчестер Сити», были раскрыты следующие ключевые аспекты:
Подана апелляция: Клуб поздно вечером в четверг официально подал соответствующую апелляционную жалобу на решение независимой комиссии;
Зафиксированы серьезные ошибки: По заявлению клуба, в выводах комиссии допущено множество серьезных ошибок, касающихся законодательства, правил соревнований и фактов;
Полное отрицание обвинений: «Манчестер Сити» считает себя невиновным по обвинениям, выдвинутым Премьер-лигой, и подчеркнул, что располагает полными и неопровержимыми документами, защищающими его позицию;
Режим молчания: Клуб заявил, что до полного завершения апелляционного процесса и вынесения окончательного вердикта не будет давать никаких дополнительных комментариев средствам массовой информации.
Полный текст официального заявления клуба
«Клуб твердо убежден в том, что в вынесенном заключении имеется ряд серьезных правовых, регламентных и фактических ошибок. Поэтому данное решение не может считаться обоснованным. Клуб не считает себя виновным в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и располагает полными и неопровержимыми доказательствами в поддержку своей позиции».
Ожидается, что этот шаг с апелляцией станет решающей точкой в многолетнем юридическом противостоянии между Премьер-лигой и «Манчестер Сити».
Детали ситуации (Таблица)
Критерий / Статус
Точные данные и факты
Субъект инцидента
Футбольный клуб «Манчестер Сити»
Суть проблемы
Обвинение независимой комиссии в финансовых нарушениях
Действия клуба
В четверг в официальном порядке была подана апелляционная жалоба
Позиция клуба
Все обвинения беспочвенны, признаны полностью ошибочными в юридическом и фактическом плане
Следующий этап
Клуб приостановил официальные комментарии до окончания апелляционного разбирательства
Как вы думаете, сможет ли «Манчестер Сити» доказать свою невиновность и в очередной раз одержать полную юридическую победу над Премьер-лигой или на этот раз клуб может столкнуться с серьезными санкциями?
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