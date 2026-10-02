Финансовый скандал вокруг гранда Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» вышел на новый острый виток! Клуб выступил со срочным заявлением через свой официальный сайт, объявив, что официально подал апелляцию на решение независимой комиссии, признавшей команду виновной в ряде финансовых нарушений.

Руководство клуба категорически отвергло все выдвинутые против него обвинения, охарактеризовав выводы комиссии как абсолютно ошибочные в правовом и фактическом отношении. Какими же аргументами руководствуются «горожане» в своем заявлении и сколько может продлиться этот процесс?

«Мы не считаем себя виновными и у нас есть неопровержимые доказательства»

В заявлении, опубликованном руководством «Манчестер Сити», были раскрыты следующие ключевые аспекты:

Подана апелляция: Клуб поздно вечером в четверг официально подал соответствующую апелляционную жалобу на решение независимой комиссии;

Зафиксированы серьезные ошибки: По заявлению клуба, в выводах комиссии допущено множество серьезных ошибок, касающихся законодательства, правил соревнований и фактов;

Полное отрицание обвинений: «Манчестер Сити» считает себя невиновным по обвинениям, выдвинутым Премьер-лигой, и подчеркнул, что располагает полными и неопровержимыми документами, защищающими его позицию;

Режим молчания: Клуб заявил, что до полного завершения апелляционного процесса и вынесения окончательного вердикта не будет давать никаких дополнительных комментариев средствам массовой информации.

Полный текст официального заявления клуба

«Клуб твердо убежден в том, что в вынесенном заключении имеется ряд серьезных правовых, регламентных и фактических ошибок. Поэтому данное решение не может считаться обоснованным. Клуб не считает себя виновным в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и располагает полными и неопровержимыми доказательствами в поддержку своей позиции».

Ожидается, что этот шаг с апелляцией станет решающей точкой в многолетнем юридическом противостоянии между Премьер-лигой и «Манчестер Сити».

Детали ситуации (Таблица)

Критерий / Статус Точные данные и факты Субъект инцидента Футбольный клуб «Манчестер Сити» Суть проблемы Обвинение независимой комиссии в финансовых нарушениях Действия клуба В четверг в официальном порядке была подана апелляционная жалоба Позиция клуба Все обвинения беспочвенны, признаны полностью ошибочными в юридическом и фактическом плане Следующий этап Клуб приостановил официальные комментарии до окончания апелляционного разбирательства

Как вы думаете, сможет ли «Манчестер Сити» доказать свою невиновность и в очередной раз одержать полную юридическую победу над Премьер-лигой или на этот раз клуб может столкнуться с серьезными санкциями?

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