Революционные перемены в узбекском футболе: Суперлига переходит на систему «осень-весна»

·49·Спорт
Революционные перемены в узбекском футболе: Суперлига переходит на систему «осень-весна»

В профессиональном футболе Узбекистана сделан решающий шаг в вопросе, который на протяжении многих лет вызывал споры и дискуссии. 2 октября в конференц-зале стадиона «Бунёдкор» прошло Общее собрание — высший орган Профессиональной футбольной лиги.

На собрании был представлен подробный рабочий план Лиги по официальному переводу сезона клубного футбола на систему «осень-весна», соответствующую европейским стандартам. Согласно представленному проекту календаря, переход на новую систему планируется осуществить начиная с сезона 2028/29. Итак, какие важные изменения ожидаются в нашем национальном чемпионате и как будет выглядеть новый календарь?

Переходный период и детали нового формата

В представленном Лигой проекте этапы сезона и трансферные окна распределены следующим образом:

  • Сезон 2027 года в обычном порядке: В предстоящем сезоне резких изменений не ожидается, и матчи Суперлиги 2027 года стартуют 26 февраля;

  • Кубок Узбекистана в отдельный срок: Согласно новому плану, Кубок Узбекистана 2028 года предлагается провести с 1 марта по 31 мая;

  • Летнее трансферное окно: Продлится с 1 июля по 9 сентября (10 недель);

  • 1-й круг Суперлиги: Пройдет с 18 августа по 24 декабря 2028 года;

  • Зимнее трансферное окно: Охватит период со 2 января по 13 февраля 2029 года (6 недель);

  • 2-й круг Суперлиги: Продлится с 23 февраля по 31 мая 2029 года, после чего сезон завершится.

Как будет принято окончательное решение?

Руководство Лиги особо отметило, что данный календарь является предлагаемым проектом. Окончательное решение будет принято после всестороннего согласования с руководством клубов, Ассоциацией футбола Узбекистана (АФУ), специалистами и широкой футбольной общественностью.

Календарь сезона 2028/29 по системе «осень-весна» (Таблица)

Соревнование / Этап

Срок

Продолжительность / Примечание

Кубок Узбекистана

1 марта – 31 мая 2028 года

Проводится в начале сезона

Летнее трансферное окно

1 июля – 9 сентября 2028 года

Длится 10 недель

Суперлига: 1-й круг

18 августа – 24 декабря 2028 года

Осенняя и зимняя часть

Зимнее трансферное окно

2 января – 13 февраля 2029 года

Длится 6 недель

Суперлига: 2-й круг

23 февраля – 31 мая 2029 года

Решающий весенний этап

Начало сезона 2027 года

26 февраля 2027 года

Последний полноценный сезон по старой системе

Революционные перемены в узбекском футболе: Суперлига переходит на систему «осень-весна»

Ожидается, что переход на такую систему поможет синхронизировать узбекские клубы с матчами ЛЧА и международным трансферным рынком.

По вашему мнению, окажет ли переход Суперлиги Узбекистана на систему «осень-весна» положительное влияние на качество футбола и посещаемость стадионов, или погодные условия поздней осенью и зимой могут создать проблемы?

Оставляйте свои мнения в комментариях ниже и отправьте эту важную историческую новость узбекского футбола своим друзьям через Telegram!

Ассоциация футбола УзбекистанаКубок УзбекистанаСистема осень-веснаСтадион Бунёдкор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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