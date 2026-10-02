В Иране казнены 5 мужчин, похитивших и изнасиловавших женщину

В городе Маранд в иранской провинции Восточный Азербайджан привели в исполнение смертный приговор в отношении пяти мужчин, обвиненных в похищении и изнасиловании женщины.

Сообщается, что инцидент произошел 21 мая 2022 года. Женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что пять неизвестных лиц насильно увезли ее в горную местность в окрестностях Маранда.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их спустя четыре дня после происшествия. Отмечается, что в ходе следствия они признались в совершении преступления.

По итогам судебного процесса пятеро мужчин были приговорены к смертной казни. После того как Верховный суд Ирана также утвердил данный приговор, наказание было исполнено 9 августа 2023 года.

Согласно информации, личности осужденных официально не разглашались.