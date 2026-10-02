Серебряная медаль от Озоды Собиржоновой: очередной успех представителя таэквондо Узбекистана

Спортивная делегация Узбекистана показала очередной высокий результат на Азиатских играх, которые продолжаются в японском городе Нагоя! Сегодня, 2 октября, прошли соревнования по таэквондо ВТ, в которых наша талантливая спортсменка, защищавшая честь страны, Озода Собиржонова успешно выступила и записала на счет нашей делегации ценную серебряную медаль. В упорном финальном поединке наша соотечественница встретилась с представительницей Ирана. Итак, как прошли финальные бои и как наша таэквондистка поднялась на пьедестал почета?

Напряженный финал и серебряная ступень

Озода Собиржонова по ходу соревнований победила сильнейших соперниц континента и дошла до решающей стадии:

Весовая категория: Наша соотечественница вышла на даянг в весовой категории до -67 кг и померилась силами с сильнейшими спортсменками соревнований;

Соперница по финалу: В драматическом противостоянии за золотую медаль ей противостояла представительница национальной сборной Ирана;

Бескомпромиссная борьба: В поединке, богатом на резкие удары и динамичные действия, Собиржонова уступила с минимальной разницей в счете;

Вице-чемпионка Азиатских игр: Благодаря показанному результату Озода Собиржонова официально стала обладательницей серебряной медали Азиатских игр.

Важный результат соревнований 2 октября

«Член национальной сборной Узбекистана по таэквондо ВТ Озода Собиржонова в соревнованиях 2 октября дошла до финала в весовой категории до -67 кг и завоевала серебряную медаль».

Эта медаль стала важным вкладом в дальнейшее укрепление позиций сборной Узбекистана в общекомандном зачете Азиатских игр.

Результаты по таэквондо ВТ (Таблица)

Критерий / Статус Детали Спортсмен Озода Собиржонова (Национальная сборная Узбекистана) Вид спорта Таэквондо ВТ Весовая категория -67 кг Завоеванная медаль Серебряная медаль Соперница по финалу Представительница сборной Ирана Дата соревнований 2 октября 2026 года

Как вы думаете, чего еще не хватило Озоде Собиржоновой, чтобы эта серебряная медаль на будущих чемпионатах мира и Олимпийских играх превратилась в золото? Как вы оцениваете мастерство нашей таэквондистки?

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