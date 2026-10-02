Прощается ли Роналду со сборной? ФПФ пытается заключить перемирие с Криштиану

Громкий скандал вокруг сборной Португалии продолжает удерживать внимание всего мирового футбольного сообщества! По данным авторитетного испанского издания Marca, Португальская футбольная федерация (ФПФ) предпринимает решительные шаги для восстановления отношений с легендарным бомбардиром, нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и прекращения возникшего конфликта.

41-летний суперзвездный игрок, покинувший расположение сборной со скандалом, находится на грани полного завершения международной карьеры. Однако руководство федерации вовсе не желает расставаться со своим живым символом таким образом. Так что же на самом деле произошло в раздевалке и есть ли шанс на достижение компромисса между сторонами?

«Надеются, что он не завершит карьеру»

Marca сообщает, что федерация задействует все дипломатические пути для исправления ситуации:

План перемирия федерации: Представители организации ведут переговоры, чтобы отменить жесткое решение Роналду об уходе из национальной команды и вернуть его;

Угроза завершения карьеры: По информации португальских СМИ, Криштиану всерьез задумывается о том, чтобы официально поставить точку в своей беспрецедентной истории в сборной;

Конфликт с Жезушем: Ранее стало известно, что нападающий покинул тренировки из-за серьезных разногласий с главным тренером Жорже Жезушем;

Заявление тренера: Хотя Жорже Жезуш официально заявлял об отсутствии каких-либо серьезных разногласий, уход Роналду из лагеря сборной и его резкие комментарии свидетельствуют о критичности ситуации.

Самая драматичная точка легендарной карьеры

«Чиновники федерации надеются, что, несмотря на недавний крупный скандал, Роналду не завершит карьеру в сборной, и стремятся разрешить разногласия путем перемирия».

Столь неприятное расставание Роналду со сборной может стать тяжелым ударом не только для португальского футбола, но и для миллионов болельщиков по всему миру.

Конфликт Роналду и сборной Португалии (Таблица)

Фактор / Аспект Текущая ситуация и инсайды Главный герой Криштиану Роналду («Аль-Наср», капитан сборной Португалии) Участник разногласий Главный тренер Жорже Жезуш Сообщения в СМИ Роналду намерен завершить карьеру в национальной команде Реакция федерации Попытки срочно заключить перемирие и удержать Криштиану Источник Издание Marca и сообщения португальских СМИ

По вашему мнению, правильно ли поступит Роналду, поставив точку в карьере в сборной после столь неприятного скандала, или ему следует прийти к компромиссу с тренером и снова выйти на поле в крупных турнирах? Сможет ли федерация уговорить его?

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