Крупнейшие операторы связи США объединяют усилия в сфере спутниковых технологий

·30·Технологии
Крупнейшие операторы связи США объединяют усилия в сфере спутниковых технологий

Ведущие телекоммуникационные гиганты США АТ&Т, Т-Мобиле и Веризон достигли соглашения о создании совместного предприятия с целью кардинального улучшения мобильного покрытия в стране. Согласно данным иксбт.ком, основная задача инициативы — решение проблемы «мертвых зон» в отдаленных и сельских районах, где традиционные наземные сети не работают или нестабильны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время даже в регионах с развитой инфраструктурой пользователи иногда сталкиваются с отсутствием надежной связи. На начальном этапе новая структура сосредоточится на выявлении именно таких проблемных точек. С помощью спутниковых технологий будет оценено качество текущего покрытия, составлена карта и определены зоны с критической нехваткой мобильной связи.

Развитие инфраструктуры и чрезвычайные ситуации

Собранные данные позволят в будущем расширять и улучшать сети именно там, где это наиболее необходимо. По расчетам операторов, это не только улучшит связь в малонаселенных районах, но и значительно повысит стабильность обслуживания во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Компании также обсуждают возможности совместного использования некоторых инфраструктурных ресурсов. По мнению представителей АТ&Т, такой подход обеспечит более эффективное использование радиочастотного спектра и послужит привлечению дополнительных инвестиций в телекоммуникационную отрасль.

Текущее состояние проекта и неопределенности

Однако проект пока находится на начальной стадии. На данный момент операторы достигли лишь принципиального соглашения, а окончательные условия совместного предприятия еще не определены.

Эксперты отмечают, что пока остается в секрете, какие именно спутниковые технологии будут использовать компании, с каких регионов начнутся работы и смогут ли в будущем смартфоны обычных пользователей подключаться напрямую к спутникам. Организационная структура совместного предприятия и объем предоставляемых услуг будут зависеть от последующих переговоров.

СШАМобильная связьСпутниковые технологииAT&TVerizon
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Крупнейшие операторы связи США объединяются для устранения «мертвых зон»Крупнейшие операторы связи США объединяются для устранения «мертвых зон»15 мая 14:21Хакер Snowflake признал вину в краже данных более 165 компанийХакер Snowflake признал вину в краже данных более 165 компаний6 августа 21:52Веризон не считает Starlink конкурентомВеризон не считает Starlink конкурентом15 мая 11:53Американские военные испытали управление искусственным интеллектом в космосеАмериканские военные испытали управление искусственным интеллектом в космосе5 августа 10:53Rocket Lab отложила запуск японского спутника из-за секретной военной миссии СШАRocket Lab отложила запуск японского спутника из-за секретной военной миссии США27 июня 13:51США обновили правила для спутников SpaceX и AmazonСША обновили правила для спутников SpaceX и Amazon1 мая 18:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27