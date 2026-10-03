Пеп Гвардиола может вернуться на стадион на матч «Манчестер Сити»

·38·Спорт
Пеп Гвардиола может вернуться на стадион на матч «Манчестер Сити»

В то время как английский клуб «Манчестер Сити» переживает один из самых сложных и тревожных периодов в своей истории, бывший наставник команды Пеп Гвардиола планирует вернуться на стадион. Согласно информации издания Те Миррор, известный каталонский специалист, покинувший пост главного тренера в конце прошлого сезона и передавший управление Энцо Мареске, намерен продемонстрировать свою решительную солидарность с клубом в трудные времена. Об этом сообщает Goal.com.

Как известно, независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил Английской Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год. Это резонансное решение стало серьезным испытанием для клуба, а 20 трофеев и беспрецедентные достижения, завоеванные под руководством Гвардиолы за десять лет, оказались под пристальным вниманием.

Поддержка в сложной ситуации

Несмотря на принятое тяжелое и спорное решение, руководство «Манчестер Сити» категорически отвергло любые нарушения и официально подало апелляцию. В заявлении, опубликованном в пятницу, клуб подчеркнул свою невиновность и подверг жесткой критике выводы комиссии, указав на наличие в них явных юридических и фактических ошибок.

В столь сложных обстоятельствах Пеп Гвардиола решил продемонстрировать свою преданность руководству клуба и болельщикам. По словам источников, он открыто заявил своим ближайшим знакомым и руководителям клуба, что хочет «быть со своими людьми» в этот критический период.

Неожиданный визит на матч Лиги чемпионов

Согласно планам, 14 октября Пеп Гвардиола будет наблюдать с трибун за матчем Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет французский «ПСЖ». Ожидается, что этот неожиданный визит станет не только моральной поддержкой для команды, но и своеобразным ответом на давление, оказываемое на клуб.

Гвардиола, который на протяжении всей своей карьеры защищал руководителей клуба, опираясь на их гарантии отсутствия нарушений, остается верен своим принципам и после последних событий. Через социальные сети он вновь публично подтвердил свою неизменную преданность «Манчестер Сити».

В настоящее время, пока продолжаются юридические процессы, руководство клуба заявило, что воздержится от лишних комментариев до вынесения окончательного решения. Шаг Гвардиолы, несомненно, станет важной психологической поддержкой для болельщиков и команды в период тяжелых испытаний.

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиПремьер-лигаЛига чемпионовПСЖ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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