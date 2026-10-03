Что будет, если «Манчестер Сити» накажут? Эмираты сделали жесткое предупреждение Лондону!

Дело о финансовых нарушениях вокруг «Манчестер Сити» теперь вышло за рамки простого спортивного скандала, превратившись в международный дипломатический и экономический конфликт. В случае применения санкций против клуба Объединенные Арабские Эмираты предупредили, что могут резко сократить многомиллиардные проекты, вкладываемые в экономику Великобритании.

Ранее сообщалось, что английский клуб подал апелляцию на заключения обвинений, выдвинутые независимой комиссией Премьер-лиги. Теперь этот судебный процесс серьезно омрачает отношения между двумя странами.

Таинственная встреча на Даунинг-стрит: что было на столе?

Bloomberg сообщает сенсационные данные: всего несколько недель назад президент клуба «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак посетил Лондон и был принят в резиденции правительства Великобритании — на Даунинг-стрит.

Участники переговоров: Халдун Аль-Мубарак встретился за закрытыми дверями с министром бизнеса и торговли Великобритании Джонатаном Рейнольдсом.

Цель и давление: На встрече обсуждались текущие и перспективные масштабные пакеты инвестиций, направляемые Эмиратами в британскую инфраструктуру и бизнес.

Главное условие: Источники отмечают, что в ходе беседы дело «Манчестер Сити» остается одной из центральных тем. Если судебный процесс завершится суровыми санкциями для клуба (лишение очков или перевод в низшую лигу), Эмираты могут остановить поток инвестиций в Великобританию на миллиарды фунтов стерлингов.

Кто стоит за клубом?

Приобретение данным событием столь политического оттенка неслучайно:

«Манчестер Сити» принадлежит частной инвестиционной компании, подконтрольной члену правящей династии Абу-Даби и вице-президенту ОАЭ шейху Мансуру .

По этой причине репутация и финансовая судьба клуба рассматриваются политической элитой Эмиратов как вопрос национальных интересов и престижа.

В настоящее время правительства обоих государств открыто выражают недовольство и беспокойство тем, что расследование, начавшееся как простое нарушение спортивных правил, переросло в уровень дипломатического и финансового кризиса.