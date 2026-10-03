Chery Джаеку 7 захватил лидерство на автомобильном рынке Великобритании

·13·Авто
Chery Джаеку 7 захватил лидерство на автомобильном рынке Великобритании

Кроссовер Джаеку 7, принадлежащий китайской компании Chery, вновь стал абсолютным лидером на рынке новых автомобилей Великобритании. По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (СММТ), в сентябре в стране было зарегистрировано 10 813 машин этой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот показатель позволил кроссоверу вернуться на первое место после шестимесячного перерыва. В целом в сентябре британский рынок принял 350 518 новых автомобилей, что стало лучшим сентябрьским результатом с 2017 года.

Технические характеристики и ценовая политика

На рынке Великобритании Джаеку 7 предлагается покупателям с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем, а также в версии подзаряжаемого гибрида (PHEV). Бензиновая модификация оснащается передним или полным приводом.

Цены на данный автомобиль начинаются примерно от 29 105 фунтов стерлингов за базовую комплектацию. Стоимость топовой гибридной версии достигает 36 505 фунтов стерлингов.

Возможности гибрида и уникальный дизайн

Согласно данным иксбт.ком, подзаряжаемая гибридная версия Джаеку 7 способна преодолеть до 90 километров исключительно на электротяге. Общий запас хода автомобиля составляет 1200 километров, также поддерживается технология быстрой зарядки.

Благодаря своему угловатому и солидному внешнему виду, в Великобритании эту модель неофициально прозвали «Range Rover с Temu». Производитель предоставляет гарантию на все модификации сроком на 7 лет или 160 000 километров пробега.

На фоне успеха, достигнутого в сентябре, китайские автопроизводители смогли занять около 23 процентов рынка новых автомобилей Великобритании. Это свидетельствует о том, что позиции азиатских брендов на европейском рынке становятся всё более прочными.

CheryJaecoo 7Автомобильный рынокВеликобританияКроссовер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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