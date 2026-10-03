Новорожденная девочка найдена с 15 ножевыми ранениями

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Новорожденная девочка найдена с 15 ножевыми ранениями

В британском городе Шеффилд судом рассматривается дело о тяжком преступлении, связанном с гибелью новорожденной девочки. По делу проходят четыре взрослых человека, в том числе 20-летняя мать ребенка Андреа Скопова. Кроме того, 15-летняя девочка обвиняется в препятствовании отправлению правосудия. Об этом сообщает «Даилй Маил».

Сообщается, что 20-летняя Андреа Скопова, 19-летний Петер Хорват, 38-летний Петер Хорват и 37-летняя Нина Хорватова являются гражданами Словакии. Они обвиняются в причастности к гибели новорожденной девочки.

В судебных документах младенец первоначально фигурировал под именем «Бабй С». Однако в начале этой недели на судебном процессе, начавшемся в Шеффилде, выяснилось, что ее настоящее имя — Мария Скопова.

Прокурор заявил в суде, что на теле младенца были обнаружены многочисленные травмы. По его словам, тяжелые ранения имелись на лице, а также на передней и задней частях тела девочки.

Тело Марии было найдено 30 августа текущего года в хозяйственной постройке при доме в районе Уинкбанк города Шеффилд (Южный Йоркшир). Ребенок, завернутый в полотенце, был положен в синюю сумку и оставлен на стиральной машине.

В суде прокурор сообщил, что Скопова является матерью младенца, а отец ребенка неизвестен. Возлюбленный Скоповы Петер Хорват также находится среди обвиняемых. Хорват является сыном двух других взрослых подсудимых — Петера Хорвата и Нины Хорватовой. Однако в суде было объявлено, что он не является биологическим отцом ребенка.

Четырем взрослым подсудимым, наряду с обвинениями в причинении смерти или допущении гибели ребенка, предъявлены дополнительные обвинения в уборке места преступления и тем самым в препятствовании отправлению правосудия.

Кроме того, на этом же судебном заседании 15-летняя девочка была обвинена в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Согласно требованиям закона, ее личность не разглашается.

Подсудимые на заседании, состоявшемся 2 октября, не признали и не отвергли предъявленные им обвинения. Судья Джереми Ричардсон вынес решение о заключении всех подсудимых под стражу.

Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря текущего года.

Сообщается, что основной судебный процесс по делу планируется начать 12 апреля 2027 года. Ожидается, что основные судебные слушания продлятся шесть-семь недель.

ШеффилдМария СкоповаАндреа СкоповаЮжный Йоркшир
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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