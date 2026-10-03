Ученые выявили инфекции, которые могут вызывать рак

·58·Мир
Ученые выявили инфекции, которые могут вызывать рак

Каждый восьмой случай рака в мире может быть вызван определенными инфекциями. В новом исследовании ученые определили несколько видов инфекций, связанных с развитием рака. Специалисты отмечают, что многие из возникающих по этой причине случаев можно предотвратить.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными Международного агентства по изучению рака (ИАРК), около 12 процентов всех диагнозов рака, зарегистрированных в мире в 2024 году, были связаны с инфекциями. Это означает примерно 2,3 миллиона пациентов. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Те Ланкет Онкологй.

Исследователи отнесли к числу основных инфекций, способных привести к развитию рака, бактерию Хеликобактер пйлори, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита Б и К, а также вирус Эпштейна–Барр.

Анализы показали, что около 4 процентов новых случаев рака связаны с бактерией Х. пйлори. Еще примерно 4 процента случаев вызваны ВПЧ. Вирус гепатита Б был выявлен примерно в 2 процентах случаев, а вирус Эпштейна–Барр — в 1 проценте.

По данным ученых, инфекции могут стать причиной развития более чем 20 видов рака. Среди них — рак желудка, печени и шейки матки, а также некоторые виды рака крови.

Влияние инфекций на развитие рака неодинаково. Некоторые вирусы могут нарушать работу клеток или встраивать собственную ДНК в человеческие клетки. Это влияет на процесс нормального функционирования клеток.

Бактерии же могут вызывать в организме длительные воспалительные процессы. Такое состояние увеличивает вероятность возникновения мутаций в клетках и со временем может создать условия для развития рака.

В то же время ученые подчеркивают, что многие случаи рака, возникающие из-за этих инфекций, можно предотвратить. Для этого важно вовремя использовать имеющиеся медицинские возможности.

В настоящее время существуют вакцины против ВПЧ и гепатита Б. Кроме того, инфекцию Хеликобактер пйлори можно выявить с помощью специальных обследований и вылечить с помощью антибиотиков.

А при лечении гепатита К используются противовирусные препараты. По мнению специалистов, раннее выявление инфекций, соблюдение профилактических мер и использование существующих методов лечения имеют важное значение в снижении заболеваемости некоторыми видами рака.

РакIARCИнфекцииThe Lancet Oncology
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

ВОЗ предупреждает: каждый пятый человек заболеет ракомВОЗ предупреждает: каждый пятый человек заболеет раком9 июля 00:32В туалете московского аэропорта обнаружены тела женщины и младенцаВ туалете московского аэропорта обнаружены тела женщины и младенцаСегодня 14:54Ужас в небе: пилот Flydubai признался, что хотел обрушить самолет на ИзраильУжас в небе: пилот Flydubai признался, что хотел обрушить самолет на ИзраильСегодня 14:51Женщина, сбросившая более 76 кг, рассказала об изменениях в своей жизниЖенщина, сбросившая более 76 кг, рассказала об изменениях в своей жизниСегодня 14:45В Грузии 13-летняя гражданка Азербайджана родила двойнюВ Грузии 13-летняя гражданка Азербайджана родила двойнюСегодня 14:2726-летний инфлюенсер скончалась от рака желудка26-летний инфлюенсер скончалась от рака желудкаСегодня 14:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына