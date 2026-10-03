Ученые выявили инфекции, которые могут вызывать рак

Каждый восьмой случай рака в мире может быть вызван определенными инфекциями. В новом исследовании ученые определили несколько видов инфекций, связанных с развитием рака. Специалисты отмечают, что многие из возникающих по этой причине случаев можно предотвратить.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными Международного агентства по изучению рака (ИАРК), около 12 процентов всех диагнозов рака, зарегистрированных в мире в 2024 году, были связаны с инфекциями. Это означает примерно 2,3 миллиона пациентов. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Те Ланкет Онкологй.

Исследователи отнесли к числу основных инфекций, способных привести к развитию рака, бактерию Хеликобактер пйлори, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита Б и К, а также вирус Эпштейна–Барр.

Анализы показали, что около 4 процентов новых случаев рака связаны с бактерией Х. пйлори. Еще примерно 4 процента случаев вызваны ВПЧ. Вирус гепатита Б был выявлен примерно в 2 процентах случаев, а вирус Эпштейна–Барр — в 1 проценте.

По данным ученых, инфекции могут стать причиной развития более чем 20 видов рака. Среди них — рак желудка, печени и шейки матки, а также некоторые виды рака крови.

Влияние инфекций на развитие рака неодинаково. Некоторые вирусы могут нарушать работу клеток или встраивать собственную ДНК в человеческие клетки. Это влияет на процесс нормального функционирования клеток.

Бактерии же могут вызывать в организме длительные воспалительные процессы. Такое состояние увеличивает вероятность возникновения мутаций в клетках и со временем может создать условия для развития рака.

В то же время ученые подчеркивают, что многие случаи рака, возникающие из-за этих инфекций, можно предотвратить. Для этого важно вовремя использовать имеющиеся медицинские возможности.

В настоящее время существуют вакцины против ВПЧ и гепатита Б. Кроме того, инфекцию Хеликобактер пйлори можно выявить с помощью специальных обследований и вылечить с помощью антибиотиков.

А при лечении гепатита К используются противовирусные препараты. По мнению специалистов, раннее выявление инфекций, соблюдение профилактических мер и использование существующих методов лечения имеют важное значение в снижении заболеваемости некоторыми видами рака.