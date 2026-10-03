Золото от Тахмины Икромовой! Наша гимнастка стала 3-кратной чемпионкой Азиатских игр

Лидер сборной Узбекистана по художественной гимнастике Тахмина Икромова продемонстрировала настоящий бенефис на проходящих в Японии Азиатских играх Аити-Нагоя-2026. Талантливая спортсменка доказала свое превосходство в личном многоборье, пополнив копилку нашей страны очередной золотой медалью.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, Икромова поразила судьев и зрителей безупречным исполнением в решающих финальных выступлениях.

112.950 балла: Превосходство над всеми соперницами

Выступив среди сильнейших гимнасток континента в финальном этапе программы личного многоборья, наша соотечественница в полной мере продемонстрировала свое мастерство, грацию и высокую технику:

По итогам финальных упражнений Тахмина Икромова набрала в общей сложности 112.950 балла .

Благодаря этому высокому результату она опередила главных соперниц, заняла самую верхнюю — 1-ю ступень пьедестала почета и стала чемпионкой Азиатских игр.

Успех, вписанный в историю — трехкратная чемпионка Азиатских игр

Эта победа стала для Тахмины Икромовой не просто очередной медалью, а большим историческим достижением:

Для нашей спортсменки это третья золотая медаль в истории Азиатских игр.

Таким образом, Тахмина Икромова закрепила за собой почетное звание трехкратной чемпионки Азиатских игр и в очередной раз доказала свое абсолютное лидерство в континентальной художественной гимнастике.

Эта золотая медаль внесла большой вклад в дальнейшее улучшение позиций делегации Узбекистана в общекомандном медальном зачете.