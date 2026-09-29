Член команды «Mittivine» Бону Икромова рассказала о ценах на рекламу в Instagram и своих доходах (видео)

·36·Культура
Член команды «Mittivine» Бону Икромова рассказала о ценах на рекламу в Instagram и своих доходах (видео)

Блогер и спортсменка Бону (Мехринисобону) Икромова в интервью передаче «PulNews» рассказала не только о своей блогерской деятельности, но и об увлечении спортом, ценах на рекламу в Instagram и своих доходах.

Она сообщила, что с детства увлекается верховой ездой, а также является обладательницей чёрного пояса по узбекскому боевому искусству. Бону рассказала, что до присоединения к команде «Mittivine» она также тренировала детей по этому виду спорта.

Блогер не скрывала, что после того, как в детстве её любимая лошадь погибла у неё на глазах, она на некоторое время отдалилась от лошадей. Спустя время благодаря другу она снова полюбила лошадей.

Ведущий передачи Жахонгир Латипов отметил, что видеоролики Бону в Instagram набирают миллионы просмотров, и поинтересовался ценами на рекламу.

Бону Икромова открыто заявила, что один рекламный пост в Instagram стоит 1200 долларов, а Stories — 400 долларов.

После этого её спросили, каков примерно её ежемесячный доход. Блогер отказалась называть точную сумму, отметив, что с детства в её семье внушали, что нельзя раскрывать свои доходы другим.

«С самого детства, точнее, с тех пор, как я начала зарабатывать деньги, мне говорили: „Никому не говори о своем доходе“. А теперь, присоединившись к команде „Mittivine“, я зарабатываю достаточно денег для удовлетворения своих запросов и желаний, а также потребностей близких. Я помогаю и своей семье», — сказала Бону Икромова.

Жахонгир Латипов попытался уточнить сумму дохода, спросив: «Десять тысяч долларов есть?» Блогер ответила на это «нет».

На вопрос «Больше ли пяти тысяч долларов?» Бону Икромова ответила: «Да, где-то так».

Бону ИкромоваMittivinePulNewsреклама в Instagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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