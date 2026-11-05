Схема мошенничества: в Термезе осуждены сотрудники автосалона, обманувшие сотни людей

·40·Общество
Схема мошенничества: в Термезе осуждены сотрудники автосалона, обманувшие сотни людей
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Термезский городской суд по уголовным делам вынес приговор руководителям и сообщникам ООО «Surkhan autocenter», которые обманом завладели более чем 35 миллиардами сумов, пообещав свыше 700 гражданам автомобили по низким ценам.
  • Преступная группа, состоящая из Акмаля Тураева и его близких, была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от налогов и подделке документов.
  • Пятеро участников группы были приговорены к различным срокам лишения свободы.

В Сурхандарьинской области вынесен приговор руководителям и сообщникам ООО «Surkhan autocenter», которые обманом выманили у сотен граждан миллиарды сумов, обещая им автомобили по низким ценам. В ходе следствия и судебного разбирательства было полностью доказано, что через эту преступную сеть путем мошенничества были присвоены более 35 миллиардов сумов, принадлежащих свыше 700 гражданам.

Термезский городской суд по уголовным делам принял жесткое решение по этой крупной финансовой схеме, вызвавшей широкий общественный резонанс и недовольство.

Приговор суда: до 9,5 лет лишения свободы и решение апелляции

Приговором Термезского городского суда по уголовным делам 5 членам преступной группы было назначено наказание:

  • Лишение свободы: Одному из подсудимых назначено 9,5 лет, другому — 5 лет, а остальным трем — по 6 лет и 2 месяца лишения свободы;

  • Предъявленные обвинения: Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, незаконном привлечении денежных средств граждан и подделке официальных документов;

  • Изменение апелляционной инстанции: Позднее апелляционная инстанция заменила наказание одному из подсудимых (Н.Е.) на 2,5 года исправительных работ, и он был освобожден в зале суда.

«Семейный бизнес»: как работала схема мошенничества?

В ходе расследования выяснилось, что эта финансовая пирамида была построена на семейных интересах:

  • Сеть родственников: Руководитель предприятия Акмаль Тураев привлек к своему преступному плану близких — сестру, брата, супругу и свояченицу;

  • Метод заманивания: Начиная с 2022 года, группа систематически присваивала деньги граждан, обещая поставку автомобилей без очереди, по очень низким ценам и под предлогом проведения различных «розыгрышей призов».

Ущерб в 35 миллиардов и вопрос компенсации

Процесс возврата денег сотням семей, пострадавших в результате этого преступления, остается самым болезненным вопросом:

  • Первоначальный платеж: В ходе следствия было определено, что 155 миллионов 979 тысяч сумов, взысканные на депозитный счет областного УВД, будут распределены между 462 потерпевшими — всего по 337 тысяч сумов на каждого;

  • Возмещение оставшегося ущерба: Согласно решению суда, оставшийся огромный ущерб в размере более 35 миллиардов сумов также подлежит полному взысканию в пользу потерпевших поэтапно за счет имущества и доходов подсудимых.

Специалисты призывают граждан не попадаться в ловушки неофициальных дилеров и сомнительных предприятий, обещающих автомобили по подозрительно низким ценам, и совершать покупки только на основании законных и надежных договоров.

Surkhan autocenterСурхандарьяТермезский городской судАкмаль Тураев
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентe разоблачили «кибербункер»: задержана группа, обманывавшая граждан под предлогом «акции»В Ташкентe разоблачили «кибербункер»: задержана группа, обманывавшая граждан под предлогом «акции»30 сентября 11:56Мошенничество на 17 млрд сумов под обещанием «беспроцентного кредита»: обмануты 400 гражданМошенничество на 17 млрд сумов под обещанием «беспроцентного кредита»: обмануты 400 граждан13 сентября 09:52Мошенники, обещавшие трудоустройство в Корее, попались в ловушкуМошенники, обещавшие трудоустройство в Корее, попались в ловушку2 июня 22:35Тело 19-летней Мадины, погибшей в ходе ссоры из-за сладостей, эксгумированоТело 19-летней Мадины, погибшей в ходе ссоры из-за сладостей, эксгумированоСегодня 21:41Скандальное видео закончилось 7 сутками ареста: блогер Нилуфар Хамидова предстала перед судомСкандальное видео закончилось 7 сутками ареста: блогер Нилуфар Хамидова предстала перед судомСегодня 20:4159-летний учитель, отпускавший сальные шутки в адрес коллеги, арестован на 5 суток59-летний учитель, отпускавший сальные шутки в адрес коллеги, арестован на 5 сутокСегодня 17:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск