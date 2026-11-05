Схема мошенничества: в Термезе осуждены сотрудники автосалона, обманувшие сотни людей

В Сурхандарьинской области вынесен приговор руководителям и сообщникам ООО «Surkhan autocenter», которые обманом выманили у сотен граждан миллиарды сумов, обещая им автомобили по низким ценам. В ходе следствия и судебного разбирательства было полностью доказано, что через эту преступную сеть путем мошенничества были присвоены более 35 миллиардов сумов, принадлежащих свыше 700 гражданам.

Термезский городской суд по уголовным делам принял жесткое решение по этой крупной финансовой схеме, вызвавшей широкий общественный резонанс и недовольство.

Приговор суда: до 9,5 лет лишения свободы и решение апелляции

Приговором Термезского городского суда по уголовным делам 5 членам преступной группы было назначено наказание:

Лишение свободы: Одному из подсудимых назначено 9,5 лет , другому — 5 лет , а остальным трем — по 6 лет и 2 месяца лишения свободы;

Предъявленные обвинения: Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, незаконном привлечении денежных средств граждан и подделке официальных документов;

Изменение апелляционной инстанции: Позднее апелляционная инстанция заменила наказание одному из подсудимых (Н.Е.) на 2,5 года исправительных работ, и он был освобожден в зале суда.

«Семейный бизнес»: как работала схема мошенничества?

В ходе расследования выяснилось, что эта финансовая пирамида была построена на семейных интересах:

Сеть родственников: Руководитель предприятия Акмаль Тураев привлек к своему преступному плану близких — сестру, брата, супругу и свояченицу;

Метод заманивания: Начиная с 2022 года, группа систематически присваивала деньги граждан, обещая поставку автомобилей без очереди, по очень низким ценам и под предлогом проведения различных «розыгрышей призов».

Ущерб в 35 миллиардов и вопрос компенсации

Процесс возврата денег сотням семей, пострадавших в результате этого преступления, остается самым болезненным вопросом:

Первоначальный платеж: В ходе следствия было определено, что 155 миллионов 979 тысяч сумов , взысканные на депозитный счет областного УВД, будут распределены между 462 потерпевшими — всего по 337 тысяч сумов на каждого;

Возмещение оставшегося ущерба: Согласно решению суда, оставшийся огромный ущерб в размере более 35 миллиардов сумов также подлежит полному взысканию в пользу потерпевших поэтапно за счет имущества и доходов подсудимых.

Специалисты призывают граждан не попадаться в ловушки неофициальных дилеров и сомнительных предприятий, обещающих автомобили по подозрительно низким ценам, и совершать покупки только на основании законных и надежных договоров.