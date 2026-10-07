Из-за неоплаченного кредита автомобиль водворили на штрафстоянку

Согласно исполнительному листу Межрайонного суда по гражданским делам Мирзо-Улугбекского района от 2 сентября 2026 года, с должника Ш.Н. в пользу взыскателя АКБ банка предусмотрено взыскание 91 млн 246 тыс. сумов.

В данном исполнительном документе предусмотрено обращение взыскания на автотранспортное средство марки «LACETTI», принадлежащее должнику.

В целях обеспечения требований исполнительного документа инспектором отдела ОИАЗ Ташкентского городского управления Бюро У.Машхуровым были проведены исполнительные действия по обнаружению и описи в установленном порядке автотранспортного средства, принадлежащего должнику.

Однако должник не принял мер по добровольному предоставлению автотранспортного средства. В связи с этим в целях фактического обеспечения требований исполнительного документа в установленном порядке была привлечена спецтехника, и автотранспортное средство марки «LACETTI», принадлежащее должнику, было принудительно вывезено.

Автотранспортное средство было описано в установленном порядке и помещено на штрафстоянку на хранение.

Данная ситуация показывает важность добровольного исполнения требований, указанных в исполнительных документах. А отказ должника от своевременного выполнения обязательств или затягивание исполнения может послужить причиной применения мер принудительного исполнения, предусмотренных законодательством.

В настоящее время исполнительные действия, направленные на законное погашение задолженности и обеспечение требований исполнительного документа, продолжаются.