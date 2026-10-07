Почему студентов выселили из общежития в Ташкенте? Министерство объяснило причину

В социальных сетях распространились сообщения о том, что студентов Ташкентского государственного технического университета выселили из студенческого общежития. Ситуацию прокомментировали в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

По данным министерства, данное студенческое общежитие, построенное на основе государственно-частного партнерства в студенческом городке города Ташкента, еще официально не сдано в эксплуатацию. Кадастровые документы объекта не оформлены, необходимые разрешения на его использование также не получены. В связи с этим официальное размещение студентов в нем было невозможно.

Согласно действующему порядку, для заселения в студенческое общежитие студент должен подать заявку через Центр госуслуг или my.gov.uz и получить направление в установленном порядке. Однако выяснилось, что предприниматель заселил некоторых студентов на этот объект без соответствующих направлений. Кроме того, в это общежитие были заселены и студенты других вузов, не имеющие отношения к Ташкентскому государственному техническому университету.

После выявления ситуации в целях обеспечения безопасности студентов все они были выселены с объекта. Студенты Ташкентского государственного технического университета были временно размещены в свободные общежития самого университета. Студенты же других вузов были возвращены в свои учебные заведения через соответствующих ответственных лиц.

В министерстве сообщили, что иностранных студентов также нельзя заселять в объект, не сданный в эксплуатацию без разрешительных документов. По этой причине в рамках мер безопасности они также были выселены из общежития.

В настоящее время продолжаются работы по оформлению кадастровых документов объекта и получению необходимых разрешений на его использование. Кроме того, в здании еще не полностью запущены системы горячего водоснабжения и отопления.

Как отметили в министерстве, официальная церемония открытия данного объекта также еще не проводилась. Поскольку строительные работы не были полностью завершены в установленный срок, его использование не было начато в рамках мероприятий по открытию в августе.

После оформления всех необходимых документов и получения соответствующих разрешений объект будет сдан в эксплуатацию, а размещение студентов будет осуществляться на основе действующего порядка.

Также предприниматель полностью, в размере 100 процентов, возвратил платежи, взысканные со студентов, ранее заселенных на этот объект.

В министерстве заявили, что университет и сами студенты заранее не были осведомлены о том, что заселение на данный объект осуществлялось с нарушением установленного порядка. После выявления ситуации были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и законных интересов студентов.