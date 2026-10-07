Почему студентов выселили из общежития в Ташкенте? Министерство объяснило причину

·46·Общество
Почему студентов выселили из общежития в Ташкенте? Министерство объяснило причину

В социальных сетях распространились сообщения о том, что студентов Ташкентского государственного технического университета выселили из студенческого общежития. Ситуацию прокомментировали в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

По данным министерства, данное студенческое общежитие, построенное на основе государственно-частного партнерства в студенческом городке города Ташкента, еще официально не сдано в эксплуатацию. Кадастровые документы объекта не оформлены, необходимые разрешения на его использование также не получены. В связи с этим официальное размещение студентов в нем было невозможно.

Согласно действующему порядку, для заселения в студенческое общежитие студент должен подать заявку через Центр госуслуг или my.gov.uz и получить направление в установленном порядке. Однако выяснилось, что предприниматель заселил некоторых студентов на этот объект без соответствующих направлений. Кроме того, в это общежитие были заселены и студенты других вузов, не имеющие отношения к Ташкентскому государственному техническому университету.

После выявления ситуации в целях обеспечения безопасности студентов все они были выселены с объекта. Студенты Ташкентского государственного технического университета были временно размещены в свободные общежития самого университета. Студенты же других вузов были возвращены в свои учебные заведения через соответствующих ответственных лиц.

В министерстве сообщили, что иностранных студентов также нельзя заселять в объект, не сданный в эксплуатацию без разрешительных документов. По этой причине в рамках мер безопасности они также были выселены из общежития.

В настоящее время продолжаются работы по оформлению кадастровых документов объекта и получению необходимых разрешений на его использование. Кроме того, в здании еще не полностью запущены системы горячего водоснабжения и отопления.

Как отметили в министерстве, официальная церемония открытия данного объекта также еще не проводилась. Поскольку строительные работы не были полностью завершены в установленный срок, его использование не было начато в рамках мероприятий по открытию в августе.

После оформления всех необходимых документов и получения соответствующих разрешений объект будет сдан в эксплуатацию, а размещение студентов будет осуществляться на основе действующего порядка.

Также предприниматель полностью, в размере 100 процентов, возвратил платежи, взысканные со студентов, ранее заселенных на этот объект.

В министерстве заявили, что университет и сами студенты заранее не были осведомлены о том, что заселение на данный объект осуществлялось с нарушением установленного порядка. После выявления ситуации были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и законных интересов студентов.

Ташкентский государственный технический университетМинистерство высшего образованиянауки и инновацийСтуденческое общежитиеmy.gov.uz
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эпоха в профессиональном образовании: новое положение о приеме, оценивании и найме педагоговНовая эпоха в профессиональном образовании: новое положение о приеме, оценивании и найме педагогов5 октября 13:39С 1 октября на портале мй.гов.уз вступают в силу изменения: мошенничеству будет положен конецС 1 октября на портале мй.гов.уз вступают в силу изменения: мошенничеству будет положен конец24 сентября 08:23Теперь оценки вашего ребенка в школе можно отслеживать напрямуюТеперь оценки вашего ребенка в школе можно отслеживать напрямую17 сентября 19:44Важное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежитияВажное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежития18 августа 16:01Вводится новый порядок сертификации учителей начальных классовВводится новый порядок сертификации учителей начальных классов4 августа 17:11Важная новость для студентов: начался прием заявок в общежитияВажная новость для студентов: начался прием заявок в общежития1 августа 15:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех