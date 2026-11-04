Отказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из дома

В Узбекистане внедрено важное удобство в системе социальной защиты населения, направленное на оперативную и прозрачную защиту прав граждан. Теперь граждане, которые не были включены в «Единый реестр социальной защиты» или считают, что их необоснованно исключили из него, могут подать апелляцию в онлайн-режиме, не тратя время на походы по инстанциям.

С помощью нового сервиса граждане получили возможность напрямую обжаловать первичные заключения, составленные уполномоченными представителями «махаллинской семерки», акты обследования материального положения, а также отказы системы.

Через какую платформу отправляется онлайн-жалоба?

Процесс цифровизирован и избавлен от лишней бюрократии и бумажной волокиты:

Заявление через Единый портал: Все претензии и жалобы принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;

Напрямую в Апелляционный совет: Отправленное обращение направляется непосредственно в вышестоящий уполномоченный орган — специальный Апелляционный совет;

Строгие сроки: Согласно законодательству, все жалобы и претензии, поступившие через портал, рассматриваются в течение максимум 15 дней с предоставлением официального заключения.

В каких случаях можно подать жалобу?

Данный онлайн-механизм помогает населению восстановить свои законные интересы в следующих ситуациях:

Субъективные заключения «махаллинской семерки»: Когда доход, имущество или социальное положение семьи оценены неверно и не соответствуют действительности;

Несогласие с актами: При наличии актов с отрицательным содержанием, составленных без учета реальных материальных потребностей гражданина;

Технические отказы в системе: При наличии фактов необоснованного отказа в социальной поддержке автоматическими алгоритмами Единого реестра.

Эта система стала важным шагом в обеспечении адресного доведения социальной помощи и пособий до действительно нуждающихся семей, а также в сдерживании коррупционных факторов на уровне махалли.