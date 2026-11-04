Отказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из дома
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- В Узбекистане создана возможность подачи апелляции в онлайн-режиме для граждан, не включенных в «Единый реестр социальной защиты» или исключенных из него.
- Жалобы принимаются через портал my.gov.uz и направляются непосредственно в специальный Апелляционный совет.
- Согласно законодательству, такие обращения рассматриваются в течение максимум 15 дней с предоставлением официального заключения.
В Узбекистане внедрено важное удобство в системе социальной защиты населения, направленное на оперативную и прозрачную защиту прав граждан. Теперь граждане, которые не были включены в «Единый реестр социальной защиты» или считают, что их необоснованно исключили из него, могут подать апелляцию в онлайн-режиме, не тратя время на походы по инстанциям.
С помощью нового сервиса граждане получили возможность напрямую обжаловать первичные заключения, составленные уполномоченными представителями «махаллинской семерки», акты обследования материального положения, а также отказы системы.
Через какую платформу отправляется онлайн-жалоба?
Процесс цифровизирован и избавлен от лишней бюрократии и бумажной волокиты:
Заявление через Единый портал: Все претензии и жалобы принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;
Напрямую в Апелляционный совет: Отправленное обращение направляется непосредственно в вышестоящий уполномоченный орган — специальный Апелляционный совет;
Строгие сроки: Согласно законодательству, все жалобы и претензии, поступившие через портал, рассматриваются в течение максимум 15 дней с предоставлением официального заключения.
В каких случаях можно подать жалобу?
Данный онлайн-механизм помогает населению восстановить свои законные интересы в следующих ситуациях:
Субъективные заключения «махаллинской семерки»: Когда доход, имущество или социальное положение семьи оценены неверно и не соответствуют действительности;
Несогласие с актами: При наличии актов с отрицательным содержанием, составленных без учета реальных материальных потребностей гражданина;
Технические отказы в системе: При наличии фактов необоснованного отказа в социальной поддержке автоматическими алгоритмами Единого реестра.
Эта система стала важным шагом в обеспечении адресного доведения социальной помощи и пособий до действительно нуждающихся семей, а также в сдерживании коррупционных факторов на уровне махалли.
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