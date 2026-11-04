Отказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из дома

·55·Общество
Отказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из дома
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане создана возможность подачи апелляции в онлайн-режиме для граждан, не включенных в «Единый реестр социальной защиты» или исключенных из него.
  • Жалобы принимаются через портал my.gov.uz и направляются непосредственно в специальный Апелляционный совет.
  • Согласно законодательству, такие обращения рассматриваются в течение максимум 15 дней с предоставлением официального заключения.

В Узбекистане внедрено важное удобство в системе социальной защиты населения, направленное на оперативную и прозрачную защиту прав граждан. Теперь граждане, которые не были включены в «Единый реестр социальной защиты» или считают, что их необоснованно исключили из него, могут подать апелляцию в онлайн-режиме, не тратя время на походы по инстанциям.

С помощью нового сервиса граждане получили возможность напрямую обжаловать первичные заключения, составленные уполномоченными представителями «махаллинской семерки», акты обследования материального положения, а также отказы системы.

Через какую платформу отправляется онлайн-жалоба?

Процесс цифровизирован и избавлен от лишней бюрократии и бумажной волокиты:

  • Заявление через Единый портал: Все претензии и жалобы принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;

  • Напрямую в Апелляционный совет: Отправленное обращение направляется непосредственно в вышестоящий уполномоченный орган — специальный Апелляционный совет;

  • Строгие сроки: Согласно законодательству, все жалобы и претензии, поступившие через портал, рассматриваются в течение максимум 15 дней с предоставлением официального заключения.

В каких случаях можно подать жалобу?

Данный онлайн-механизм помогает населению восстановить свои законные интересы в следующих ситуациях:

  • Субъективные заключения «махаллинской семерки»: Когда доход, имущество или социальное положение семьи оценены неверно и не соответствуют действительности;

  • Несогласие с актами: При наличии актов с отрицательным содержанием, составленных без учета реальных материальных потребностей гражданина;

  • Технические отказы в системе: При наличии фактов необоснованного отказа в социальной поддержке автоматическими алгоритмами Единого реестра.

Эта система стала важным шагом в обеспечении адресного доведения социальной помощи и пособий до действительно нуждающихся семей, а также в сдерживании коррупционных факторов на уровне махалли.

Единый реестр социальной защитыmy.gov.uzМахаллинская семеркаСоциальные пособия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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