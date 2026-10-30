Вниманию водителей: когда начнут штрафовать за отсутствие эко-стикера и будет ли он платным?

В социальных сетях и мессенджерах распространились панические сообщения о том, что с 1 января водителей, не получивших специальный эко-стикер на свой автомобиль, будут штрафовать на крупную сумму в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ), а сам стикер станет платным.

Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД (СБДД МВД) выступила с официальным заявлением по этому вопросу, сообщив, что утверждения о штрафах и платежах не соответствуют действительности, а административные наказания в рамках системы вступят в силу только с 2028 года.

«До 2028 года штрафов нет»: официальное разъяснение МВД

Основные факты, проясняющие распространившуюся недостоверную информацию, следующие:

Период адаптации и тестирования: Система эко-стикеров в 2026–2027 годах будет действовать в тестовом режиме только в городе Ташкенте. Этот период направлен не на наказание водителей, а на их адаптацию к новым экологическим правилам, информирование и полноценное формирование электронной базы;

Когда начнутся штрафы: Штрафы и меры административного воздействия за нарушение требований эко-стикера официально начнут применяться только с 2028 года. Поэтому сообщения о том, что с 1 января «будет применяться штраф в 10 БРВ», являются необоснованными.

Эко-стикер платный? Официальный порядок

Установлены следующие четкие правила относительно стоимости и условий оформления стикеров:

Первичное получение абсолютно бесплатно: Обеспечение транспортного средства эко-стикером в первый раз или при прохождении планового ежегодного техосмотра осуществляется бессрочно и полностью бесплатно;

Когда взимается плата: Только в случае добровольного прохождения дополнительной технической диагностики или при необходимости восстановления утерянного стикера может взиматься плата в размере 1 БРВ.

Виды стикеров и способ получения: что нужно знать водителям?

В рамках новой системы транспортные средства делятся на 3 цветовые категории в зависимости от уровня экологического вреда:

«Зеленая» категория: Самые чистые автомобили с минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу;

«Желтая» категория: Транспортные средства со средними показателями в пределах нормы;

«Красная» категория: Автомобили с высоким уровнем вредных выбросов.

Как получить? Заявку можно подать онлайн, не выходя из дома, через Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz или в специализированных пунктах технического осмотра СБДД. Для новых автомобилей, с момента выпуска которых не прошло 3 лет, эко-стикер выдается автоматически, без какой-либо диагностики.

СБДД призывает водителей не верить необоснованным слухам в мессенджерах, не создавать лишних очередей и паники, а опираться только на информацию, публикуемую официальными государственными органами.