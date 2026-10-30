Вниманию водителей: когда начнут штрафовать за отсутствие эко-стикера и будет ли он платным?

·82·Авто
Вниманию водителей: когда начнут штрафовать за отсутствие эко-стикера и будет ли он платным?

В социальных сетях и мессенджерах распространились панические сообщения о том, что с 1 января водителей, не получивших специальный эко-стикер на свой автомобиль, будут штрафовать на крупную сумму в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ), а сам стикер станет платным.

Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД (СБДД МВД) выступила с официальным заявлением по этому вопросу, сообщив, что утверждения о штрафах и платежах не соответствуют действительности, а административные наказания в рамках системы вступят в силу только с 2028 года.

«До 2028 года штрафов нет»: официальное разъяснение МВД

Основные факты, проясняющие распространившуюся недостоверную информацию, следующие:

  • Период адаптации и тестирования: Система эко-стикеров в 2026–2027 годах будет действовать в тестовом режиме только в городе Ташкенте. Этот период направлен не на наказание водителей, а на их адаптацию к новым экологическим правилам, информирование и полноценное формирование электронной базы;

  • Когда начнутся штрафы: Штрафы и меры административного воздействия за нарушение требований эко-стикера официально начнут применяться только с 2028 года. Поэтому сообщения о том, что с 1 января «будет применяться штраф в 10 БРВ», являются необоснованными.

Эко-стикер платный? Официальный порядок

Установлены следующие четкие правила относительно стоимости и условий оформления стикеров:

  • Первичное получение абсолютно бесплатно: Обеспечение транспортного средства эко-стикером в первый раз или при прохождении планового ежегодного техосмотра осуществляется бессрочно и полностью бесплатно;

  • Когда взимается плата: Только в случае добровольного прохождения дополнительной технической диагностики или при необходимости восстановления утерянного стикера может взиматься плата в размере 1 БРВ.

Виды стикеров и способ получения: что нужно знать водителям?

В рамках новой системы транспортные средства делятся на 3 цветовые категории в зависимости от уровня экологического вреда:

  • «Зеленая» категория: Самые чистые автомобили с минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу;

  • «Желтая» категория: Транспортные средства со средними показателями в пределах нормы;

  • «Красная» категория: Автомобили с высоким уровнем вредных выбросов.

Как получить? Заявку можно подать онлайн, не выходя из дома, через Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz или в специализированных пунктах технического осмотра СБДД. Для новых автомобилей, с момента выпуска которых не прошло 3 лет, эко-стикер выдается автоматически, без какой-либо диагностики.

СБДД призывает водителей не верить необоснованным слухам в мессенджерах, не создавать лишних очередей и паники, а опираться только на информацию, публикуемую официальными государственными органами.

Эко-стикерСБДДТашкентmy.gov.uz
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметамОбъявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметам28 октября 12:42Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?26 октября 23:18В Ташкенте Гентра сбила велосипедиста, причинив ему легкие травмыВ Ташкенте Гентра сбила велосипедиста, причинив ему легкие травмы26 сентября 15:09В Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазиновВ Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазинов16 октября 17:00Предпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходовПредпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходов10 октября 21:32Утвержден важный регламент по аренде государственного имуществаУтвержден важный регламент по аренде государственного имущества10 октября 18:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
Объявлены новые условия рассрочки на Кобалт и Дамас
Объявлены новые условия рассрочки на Кобалт и Дамас
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Оникс и Тракер
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Оникс и Тракер
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
UzAuto Motors запускает новую рассрочку на Cobalt и Damas
UzAuto Motors запускает новую рассрочку на Cobalt и Damas
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире