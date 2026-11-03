В вузах требуют установить приложение «Xavfsiz talaba»: министерство изучает ситуацию

·3·Общество
В вузах требуют установить приложение «Xavfsiz talaba»: министерство изучает ситуацию

В некоторых высших учебных заведениях Узбекистана распространились жалобы на то, что от студентов требуют установить приложение «Xavfsiz talaba» («Безопасный студент»), а тех, кто отказывается, не допускают к занятиям.

В частности, один из студентов Ташкентского государственного юридического университета сообщил, что, хотя установка приложения пока не является обязательной, администрация настойчиво просит его скачать. Также ходят слухи о том, что составляются списки студентов, не установивших приложение, и им могут объявить выговор.

В Узбекском государственном университете мировых языков, по словам некоторых студентов, их принуждают устанавливать приложение прямо на входе. Из-за этого процесса некоторые учащиеся опаздывают на занятия, и им ставят «пропуски». Поступают сообщения, что во время занятий ответственные лица заходят в аудитории и требуют, чтобы студенты, не установившие приложение, встали со своих мест.

Студент Университета мировой экономики и дипломатии также сообщил, что уже две недели на входе предлагают установить различные APK-файлы.

Студенты выражают недовольство тем, что цель приложения и необходимость его установки не разъясняются должным образом.

Министерство высшего образования, науки и инноваций отреагировало на ситуацию, сообщив, что руководством дано поручение оперативно изучить обстоятельства. В настоящее время рабочая группа начала проверку.

В министерстве подчеркнули, что непрерывность образовательного процесса и право студентов на получение образования должны быть обеспечены.

Xavfsiz talabaМинистерство высшего образованиянауки и инновацийТГЮУУзГУМЯ
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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