Теперь на домах активистов будут устанавливать особые знаки: какие еще льготы предусмотрены?
В Узбекистане выдвинута новая инициатива по поощрению соотечественников, проявляющих особую активность в жизни общества, благоустройстве махаллей и социальных инициативах. Согласно проекту постановления правительства, в стране планируется официально ввести статус «Активный гражданин общества» и предоставить его обладателям ряд финансовых и социальных льгот.
В проекте предлагается не ограничиваться только нагрудным знаком, а устанавливать на домах инициативных граждан специальный символический знак, указывающий на их роль в обществе.
Какие льготы будут предоставлены активным гражданам?
Проект документа предусматривает ряд существенных преимуществ для соотечественников, удостоенных этого статуса:
Скидки на госуслуги: при пользовании государственными услугами будет применяться 10-процентная скидка на оплату сборов и государственных пошлин;
Поддержка при оплате контракта в вузах: 5 процентов суммы контракта на обучение в высших учебных заведениях для обладателей статуса могут быть покрыты государством;
Помощь в автокредитовании: будет внедрен механизм покрытия части первоначального взноса по кредиту при покупке нового автомобиля;
Специальный знак и табличка на дом: инициативные граждане будут торжественно награждаться нагрудным знаком «Активный гражданин общества», а на их домах будет установлена специальная отличительная табличка.
Порядок получения статуса и подачи заявки
Процесс получения данного статуса планируется сделать полностью прозрачным и цифровизированным:
Где подать заявку: претенденты смогут обращаться напрямую через Центры государственных услуг (ЦГУ) в своих регионах или онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz);
Пока на стадии проекта: напомним, что данная инициатива в настоящее время разработана в форме проекта нормативно-правового акта и вступит в силу официально после прохождения общественного обсуждения и утверждения правительством.
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