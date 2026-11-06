Теперь на домах активистов будут устанавливать особые знаки: какие еще льготы предусмотрены?

В Узбекистане выдвинута новая инициатива по поощрению соотечественников, проявляющих особую активность в жизни общества, благоустройстве махаллей и социальных инициативах. Согласно проекту постановления правительства, в стране планируется официально ввести статус «Активный гражданин общества» и предоставить его обладателям ряд финансовых и социальных льгот.

В проекте предлагается не ограничиваться только нагрудным знаком, а устанавливать на домах инициативных граждан специальный символический знак, указывающий на их роль в обществе.

Какие льготы будут предоставлены активным гражданам?

Проект документа предусматривает ряд существенных преимуществ для соотечественников, удостоенных этого статуса:

Скидки на госуслуги: при пользовании государственными услугами будет применяться 10-процентная скидка на оплату сборов и государственных пошлин;

Поддержка при оплате контракта в вузах: 5 процентов суммы контракта на обучение в высших учебных заведениях для обладателей статуса могут быть покрыты государством;

Помощь в автокредитовании: будет внедрен механизм покрытия части первоначального взноса по кредиту при покупке нового автомобиля;

Специальный знак и табличка на дом: инициативные граждане будут торжественно награждаться нагрудным знаком «Активный гражданин общества», а на их домах будет установлена специальная отличительная табличка.

Порядок получения статуса и подачи заявки

Процесс получения данного статуса планируется сделать полностью прозрачным и цифровизированным: