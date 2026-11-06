Теперь на домах активистов будут устанавливать особые знаки: какие еще льготы предусмотрены?

·5·Общество
Теперь на домах активистов будут устанавливать особые знаки: какие еще льготы предусмотрены?

В Узбекистане выдвинута новая инициатива по поощрению соотечественников, проявляющих особую активность в жизни общества, благоустройстве махаллей и социальных инициативах. Согласно проекту постановления правительства, в стране планируется официально ввести статус «Активный гражданин общества» и предоставить его обладателям ряд финансовых и социальных льгот.

В проекте предлагается не ограничиваться только нагрудным знаком, а устанавливать на домах инициативных граждан специальный символический знак, указывающий на их роль в обществе.

Какие льготы будут предоставлены активным гражданам?

Проект документа предусматривает ряд существенных преимуществ для соотечественников, удостоенных этого статуса:

  • Скидки на госуслуги: при пользовании государственными услугами будет применяться 10-процентная скидка на оплату сборов и государственных пошлин;

  • Поддержка при оплате контракта в вузах: 5 процентов суммы контракта на обучение в высших учебных заведениях для обладателей статуса могут быть покрыты государством;

  • Помощь в автокредитовании: будет внедрен механизм покрытия части первоначального взноса по кредиту при покупке нового автомобиля;

  • Специальный знак и табличка на дом: инициативные граждане будут торжественно награждаться нагрудным знаком «Активный гражданин общества», а на их домах будет установлена специальная отличительная табличка.

Порядок получения статуса и подачи заявки

Процесс получения данного статуса планируется сделать полностью прозрачным и цифровизированным:

  • Где подать заявку: претенденты смогут обращаться напрямую через Центры государственных услуг (ЦГУ) в своих регионах или онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz);

  • Пока на стадии проекта: напомним, что данная инициатива в настоящее время разработана в форме проекта нормативно-правового акта и вступит в силу официально после прохождения общественного обсуждения и утверждения правительством.

Активный гражданин обществаЦентры государственных услугmy.gov.uzсоциальные льготы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Служение здоровью человека — благородно»: Президент объявил о новых льготах для врачей«Служение здоровью человека — благородно»: Президент объявил о новых льготах для врачей27 октября 16:22Отказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из домаОтказали во включении в «Социальный реестр»? Теперь можно подать жалобу, не выходя из дома4 ноября 12:23Вниманию водителей: когда начнут штрафовать за отсутствие эко-стикера и будет ли он платным?Вниманию водителей: когда начнут штрафовать за отсутствие эко-стикера и будет ли он платным?30 октября 21:35Объявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметамОбъявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметам28 октября 12:42Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?26 октября 23:18В Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазиновВ Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазинов16 октября 17:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск