Райхон зажгла на сцене на роскошной свадьбе в доме Рашида Холикова (видео)

В семье яркого представителя узбекской эстрады, известного певца Рашида Холикова отпраздновали еще одно радостное событие. Третий сын артиста Темур создал семью со своей возлюбленной по имени Севара.

Пышный свадебный вечер, прошедший в одном из роскошных дворцов столицы, превратился в настоящий праздник в кругу представителей шоу-бизнеса и близких. Среди кадров, широко разошедшихся в социальных сетях, особое внимание привлекло то, как коллега Рашида Холикова, а по совместительству и его близкая соседка, заслуженная артистка Узбекистана Райхон Ганиева выступала на торжестве, даря гостям отличное настроение.

Райхон на сцене: хиты и уважение соседства

В праздничный вечер Райхон оказалась в самом центре внимания не только как давняя коллега, но и как близкая соседка:

Живое исполнение и романтическая атмосфера: Певица исполнила для молодоженов и приглашенных гостей свои самые лучшие и романтичные, зажигательные композиции;

Элегантный образ: Райхон выбрала для вечера изящное черное платье, заслужив восхищение многих своей красотой и искренностью;

Семейное уважение: Певица пожелала счастья создавшим новую семью молодым, украсила праздник своим выступлением и сфотографировалась на память с женихом и невестой.

Темур и Севара: вечер любви и торжества

Свадебный вечер прошел на фоне праздничных декораций, оформленных с любовью и изысканным вкусом:

Торжественный выход молодоженов: Жених появился в классическом смокинге темных тонов, а невеста — в современном элегантном белом платье, порадовав глаз всех присутствующих;

Звездный танцпол: Многочисленные известные артисты, представители эстрады и гости, пришедшие на свадьбу, с удовольствием танцевали под зажигательные мелодии, сделав этот вечер незабываемым;

Изобильная и дружеская атмосфера: Рашид Холиков с присущей ему искренностью встретил всех пришедших гостей и разделил радость семейного праздника, танцуя вместе с друзьями.

Свадьба, ставшая трендом в соцсетях

Видеоролики со свадебной церемонии стремительно распространились в Instagram и Telegram, вызвав бурное обсуждение среди поклонников:

Поток добрых пожеланий: Интернет-пользователи оставляют тысячи теплых комментариев, желая молодой семье крепкого счастья, мира, согласия и благополучной жизни;

Сплоченность артистов: Поклонники с теплотой отмечают, что звезды в реальной жизни являются близкими соседями и верными друзьями, которые поддерживают друг друга в дни радости.

Праздник, прозвучавший в доме Рашида Холикова, в очередной раз продемонстрировал сплоченность представителей узбекского искусства и ценность настоящей дружбы.