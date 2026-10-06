Появились кадры с обряда «куёвнавкар» Темура — третьего сына Рашида Холикова

В семье певца Рашида Холикова царит праздничная атмосфера. Женится третий сын артиста — Темур.

Сообщалось, что 2 октября Темур и Севара узаконили свой брак. Накануне в социальных сетях распространились кадры с свадебной церемонии молодых.

На них запечатлено, как Темур в сопровождении друзей пришел в дом невесты в рамках традиционного обряда «куёв навкар». Во время церемонии также было продемонстрировано облачение жениха в традиционный узбекский чапан — один из древнейших обычаев узбекских свадеб.

На опубликованных видео видно, что обряд прошел в приподнятом настроении и очень красиво. Однако видео с главного вечернего банкета в ресторане в соцсетях пока не появились.

Пользователи социальных сетей выражают искренние пожелания молодоженам, желая им счастья и семейного согласия.