Женился сын Рашида Халикова Темур — видео с свадебного вечера

·113·Культура
Женился сын Рашида Халикова Темур — видео с свадебного вечера

Вчера состоялась свадьба Темура — третьего сына певца Рашида Халикова. В социальных сетях распространились различные видео с свадебного вечера.

Темур женился на девушке по имени Севара. Свадебный вечер прошел в приподнятом настроении. На опубликованных кадрах запечатлены радость гостей, веселье, а также романтический танец пары под звуки мелодии.

Кроме того, на видео можно заметить, как Рашид Халиков танцует со своей супругой, а в свадьбе принимают участие известные артисты.

Пользователи социальных сетей оставили теплые комментарии под видеороликами со свадьбы, пожелав счастья Темуре и Севаре. Они также выразили наилучшие пожелания певцу, пожелав ему радоваться за своих детей.

Рашид ХаликовТемур ХаликовСевараСвадебный вечер
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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