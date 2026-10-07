Первые видео с свадьby Темура, третьего сына Рашида Холикова

Сегодня, 7 октября, в семье певца Рашида Холикова проходит свадьба. Третий сын артиста, Темур, женится на Севаре.

В социальных сетях распространились видеозаписи, запечатлевшие подготовку жениха и невесты к свадьбе. На них видно, как Рашид Холиков благословил сына Темура и прочитал молитву, а также отправился домой к Севаре, чтобы забрать невесту.

В видео также вошли кадры, на которых Севара в белом свадебном платье встречает Темура, и фрагменты с различных фотосессий жениха и невесты.

Пользователи социальных сетей оставляют комментарии под видео, выражая молодым теплые пожелания и желая им счастья.