В Турции найдено тело 54-летнего гражданина Узбекистана

В районе Шиле турецкого города Стамбула после двух дней поисков было найдено тело 54-летнего гражданина Узбекистана Абдурахмон Мухаммад о‘г‘ли, пропавшего без вести в море.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 16 августа на побережье Маджера Парк. В тот момент пять человек, оказавшихся в море, столкнулись с угрозой утонуть. Спасателям удалось вытащить из воды четверых из них. Однако Абдурахмон Мухаммад о‘г‘ли из-за сильного течения был отнесён в открытое море, после чего связь с ним была потеряна.

После происшествия были начаты масштабные поисковые работы с участием сотрудников береговой охраны, пожарной службы и добровольных спасателей. Поиски продолжались два дня.

18 августа тело 54-летнего гражданина Узбекистана было найдено в море. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.