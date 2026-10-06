Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана

·40·Общество
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана

Развлекательное застолье, организованное во Дворце Худояр-хана, который считается главным историческим символом города Коканда Ферганской области, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и широкие возражения общественности. После распространения кадров необычного мероприятия, проведенного внутри объекта культурного наследия, Агентство культурного наследия провело служебную проверку по данному факту и выступило с официальным заявлением.

В соответствии с выводами проверки, к директору Кокандского государственного музея-заповедника была применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Видео, взбудоражавшее соцсети: с чего начался конфликт?

Развитие событий началось с появления в интернет-сегменте видеороликов, на которых запечатлены вечеринка и развлекательный вечер с участием группы женщин внутри исторического комплекса:

  • Шумное застолье в историческом здании: На распространенных кадрах видно, как во дворе дворца при огнях, под музыку и праздничное убранство устраивались танцы, проходило развлекательное мероприятие, не соответствующее атмосфере древнего памятника;

  • Недовольство общественности: Пользователи и любители истории потребовали объяснений от ответственных лиц, заявив, что объект национального наследия, память предков и охраняемый государством памятник не могут использоваться для подобных целей.

Заявление Агентства культурного наследия: незаконное и несогласованное мероприятие

После того как ситуация получила резкий резонанс в сетях, ответственный за сферу госорган оперативно отреагировал:

  • Решение без согласования: По предоставленным агентством данным, этот развлекательный вечер был самовольно организован руководством Кокандского государственного музея-заповедника без согласования в установленном порядке с вышестоящими организациями и без соответствующих разрешений;

  • Дисциплинарное наказание: Директору учреждения был официально объявлен выговор за халатное отношение к своим служебным обязанностям, нарушение норм сохранения и использования исторического памятника.

Ведомства напомнили, что проведение подобных несогласованных массовых и развлекательных мероприятий на территории исторических и культурных памятников категорически запрещено, и впредь контроль будет еще более усилен.

Дворец Худояр-ханаКокандский государственный музей-заповедникАгентство культурного наследияКокандское застолье
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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