Спецоперация: сотрудник интернет-наркомагазина задержан с 3 кг наркотиков (видео)

·58·Общество
Спецоперация: сотрудник интернет-наркомагазина задержан с 3 кг наркотиков (видео)

В Ташкенте в рамках борьбы с незаконным оборотом и распространением наркотических средств была проведена крупная спецоперация. В ходе мероприятий, организованных сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по городу Ташкенту совместно с ГУВД столицы, был задержан гражданин, занимавшийся торговлей наркотиками через интернет.

В ходе оперативного досмотра и обыска у злоумышленника, а также в его квартире в качестве вещественных доказательств было изъято более 3 килограммов сильнодействующего гашишного масла и специальное оборудование, предназначенное для сбыта.

Подробности спецоперации: как был задержан подозреваемый?

Правоохранительными органами, которые вели наблюдение за подозреваемым, были озвучены следующие важные факты:

  • Остановка на улице и первичный досмотр: Проживающий в Юнусабадском районе гражданин 1993 года рождения был остановлен оперативниками во время передвижения и досмотрен в присутствии понятых;

  • Доказательства, найденные при нем: В ходе проверки у него было обнаружено и задокументировано в общей сложности 257 граммов гашишного масла, расфасованного в 3 небольшие емкости;

  • Тайный склад в квартире: Оперативные следственные действия были незамедлительно продолжены по месту его жительства. При обыске квартиры было изъято большое количество гашишного масла чистым весом 2 килограмма 831 грамм, а также электронные весы, использовавшиеся для фасовки и взвешивания веществ;

  • Деятельность в интернет-сети: В ходе допросов выяснилось, что задержанный работал в виртуальном пространстве — в незаконном интернет-наркомагазине в качестве курьера («закладчика») и поставщика.

Следственные действия и законная ответственность

Изъятые вещественные доказательства позволили предотвратить распространение крупной партии опасных веществ на улицах столицы и среди молодежи:

  • Возбуждено уголовное дело: По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

  • Меры по выявлению сети: В настоящее время продолжаются широкомасштабные следственные действия по установлению лиц, поставлявших данные вещества подозреваемому, организаторов интернет-магазина, а также источников денежных переводов.

Правоохранительные органы строго напоминают, что торговля наркотическими средствами и психотропными веществами в любой форме, а также их распространение через интернет влекут за собой суровую уголовную ответственность.

Служба государственной безопасностиГУВД ТашкентанаркоторговляЮнусабадский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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