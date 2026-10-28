Стратегический диалог в Кремле: о чем договорились Путин и президент Мозамбика?

·1·Мир
Стратегический диалог в Кремле: о чем договорились Путин и президент Мозамбика?

27 октября 2026 года президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Мозамбик Даниэл Франсишку Чапу провели официальные переговоры в Кремле в Москве. Эта встреча состоялась в рамках проходящего в Москве 8-го саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и очередного 3-го саммита «Россия – Африка».

Этот диалог стал одним из первых важных зарубежных визитов Даниэла Чапу в качестве главы государства в Россию и положил начало новому этапу многостороннего партнерства между Москвой и Мапуту.

Основные результаты переговоров и достигнутые договоренности

В ходе диалога на высшем уровне в Кремле стороны достигли важных договоренностей по ряду приоритетных направлений:

  • Резкий рост в экономике и торговле: Объем двустороннего товарооборота стремительно растет. По словам Владимира Путина, за первые восемь месяцев 2026 года торговый оборот между Россией и Мозамбиком увеличился почти вдвое;

  • Безопасность и подготовка военных кадров: Даниэл Чапу высоко оценил практическую помощь, оказываемую Москвой в борьбе с терроризмом на севере Мозамбика и в укреплении безопасности страны, в частности, программы подготовки мозамбикских военных и кадетов в высших военных академиях России;

  • Гуманитарная помощь и образование: В 2026 году мозамбикские госслужащие впервые прошли стажировку по повышению квалификации в России. Также регулярно увеличивается количество государственных грантов, выделяемых для мозамбикских студентов в российских вузах;

  • Ликвидация последствий стихийных бедствий: Была выражена благодарность за гуманитарную помощь, доставленную МЧС России после разрушительных наводнений, наблюдавшихся в Мозамбике весной;

  • Солидарность в глобальной политике: Российский лидер особо отметил, что Мозамбик последовательно поддерживает инициативы Москвы в ООН и других международных структурах, а также проводит сбалансированную политику, далекую от русофобских позиций.

Россия и Африканский континент: стратегическая интеграция углубляется

Газовый саммит в Москве и встреча на высшем уровне показывают, что связи России с Африканским континентом, в частности с богатым природными запасами газа юго-восточным регионом, в энергетической и военно-технической сферах приобретают новый импульс.

Главы обоих государств договорились продолжать открытый политический диалог на высшем уровне и в кратчайшие сроки претворять в жизнь практические договоренности.

Владимир ПутинДаниэл Франсишку Чапусаммит Россия-АфрикаФорум стран — экспортеров газа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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