27 октября 2026 года президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Мозамбик Даниэл Франсишку Чапу провели официальные переговоры в Кремле в Москве. Эта встреча состоялась в рамках проходящего в Москве 8-го саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и очередного 3-го саммита «Россия – Африка».

Этот диалог стал одним из первых важных зарубежных визитов Даниэла Чапу в качестве главы государства в Россию и положил начало новому этапу многостороннего партнерства между Москвой и Мапуту.

Основные результаты переговоров и достигнутые договоренности

В ходе диалога на высшем уровне в Кремле стороны достигли важных договоренностей по ряду приоритетных направлений:

Резкий рост в экономике и торговле: Объем двустороннего товарооборота стремительно растет. По словам Владимира Путина, за первые восемь месяцев 2026 года торговый оборот между Россией и Мозамбиком увеличился почти вдвое;

Безопасность и подготовка военных кадров: Даниэл Чапу высоко оценил практическую помощь, оказываемую Москвой в борьбе с терроризмом на севере Мозамбика и в укреплении безопасности страны, в частности, программы подготовки мозамбикских военных и кадетов в высших военных академиях России;

Гуманитарная помощь и образование: В 2026 году мозамбикские госслужащие впервые прошли стажировку по повышению квалификации в России. Также регулярно увеличивается количество государственных грантов, выделяемых для мозамбикских студентов в российских вузах;

Ликвидация последствий стихийных бедствий: Была выражена благодарность за гуманитарную помощь, доставленную МЧС России после разрушительных наводнений, наблюдавшихся в Мозамбике весной;

Солидарность в глобальной политике: Российский лидер особо отметил, что Мозамбик последовательно поддерживает инициативы Москвы в ООН и других международных структурах, а также проводит сбалансированную политику, далекую от русофобских позиций.

Россия и Африканский континент: стратегическая интеграция углубляется

Газовый саммит в Москве и встреча на высшем уровне показывают, что связи России с Африканским континентом, в частности с богатым природными запасами газа юго-восточным регионом, в энергетической и военно-технической сферах приобретают новый импульс.

Главы обоих государств договорились продолжать открытый политический диалог на высшем уровне и в кратчайшие сроки претворять в жизнь практические договоренности.