Россияне стремятся встретить Новый год в Ташкенте

·60·Узбекистан
Россияне стремятся встретить Новый год в Ташкенте

Ташкент стал самым популярным направлением среди россиян для проведения новогодних каникул за рубежом. На долю Ташкента пришлось около 10 процентов всех зарубежных авиабилетов, приобретенных из России на праздничные дни.

В рейтинге популярных направлений второе место заняла столица Армении Ереван с показателем 7,6 процента. Фергана расположилась на третьей строчке с результатом 4,3 процента.

Также в десятку самых востребованных направлений, выбранных россиянами, вошли еще два города Узбекистана — Самарканд и Ургенч. Их доля составила 3,2 и 2,9 процента соответственно.

Эти данные свидетельствуют о том, что города Узбекистана пользуются высоким спросом у российских туристов в период новогодних праздников.

ТашкентТуризм УзбекистанаНовогодние каникулыРоссийские туристы
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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