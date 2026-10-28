БПИ взыскало в Самарканде 89,4 млрд сумов в пользу АО «Региональные электрические сети»

Управлением Бюро принудительного исполнения по Самаркандской области и его территориальными отделами проводится ряд работ по взысканию задолженностей в сфере энергоресурсов.

В частности, за прошедший период текущего года в пользу АО «Региональные электрические сети» по 3 294 исполнительным документам было фактически взыскано 89,4 млрд сумов задолженности.

В ходе исполнительных действий было арестовано имущество должников на сумму 5,3 млрд сумов, принимаются меры по его реализации через электронные торги.

К примеру, на основании исполнительного листа Каттакурганского межрайонного экономического суда от 11 августа 2025 года, с «CH-Q.SH.S.-F/X.» в пользу взыскателя АО «Региональные электрические сети» было предписано взыскать 529 млн сумов долга. В результате проведенных исполнительных действий задолженность была погашена в полном объеме.

Кроме того, в целях создания удобств для граждан, в том числе с учетом вероятности их нахождения дома в субботние и воскресные дни, принимаются соответствующие меры по разъяснению содержания судебных документов и устранению задолженностей.

Исполнительные действия в данном направлении продолжаются.