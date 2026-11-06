Томас Тухель сделал заявление перед решающими матчами против Хорватии и Испании
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- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поставил задачу занять первое место в группе и выйти в финальную стадию Лиги наций.
- Команда выйдет на поле против сборных Хорватии 12 ноября и Испании 15 ноября.
- Тренер оценивает эти встречи как важный этап подготовки к будущему чемпионату Европы.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель откровенно высказался о главных задачах команды и процессе подготовки перед решающими ноябрьскими матчами группового этапа Лиги наций. Как сообщает издание Sky Sports, опытный немецкий специалист поставил перед «тремя львами» четкую задачу — обеспечить первое место в группе.
В ближайшее время англичан ждут встречи с двумя мощными сборными континента: 12 ноября команда выйдет на поле против Хорватии, а 15 ноября сразится с чемпионом Европы — Испанией.
«Выход в финальную стадию — главная цель»: требования Тухеля
Главный тренер сделал особый акцент на целях турнира и стратегической важности предстоящих матчей:
Первое место и финал соревнований: «Моя цель — занять первое место в группе. Я был бы удивлен, если бы наша команда не боролась изо всех сил именно за этот результат. Мы хотим провести «финал четырех» в Испании», — заявил специалист;
Репетиция перед чемпионатом Европы: «Нам нужны матчи, в которых ведется борьба за большие результаты, требующие максимальной ответственности и напряжения. Мы хотим использовать Лигу наций именно для этой цели — подготовиться к предстоящему чемпионату Европы на максимально высоком уровне».
«Соперник очень опасен»: почему матч против Хорватии самый важный?
Тухель подчеркнул, что тренерский штаб Англии в данный момент сосредоточил все свое внимание на первом сопернике:
Сила соперника: «Матч против Хорватии для нас чрезвычайно важен. Особенно если вспомнить нашу предыдущую встречу с ними. Тогда мы добились достойного результата, но нельзя забывать, на каком уровне мы играли и сколько сил пришлось потратить. Сейчас мы должны продемонстрировать футбол такого же высокого уровня»;
Равная борьба с Испанией: «Хорватия показала себя удивительно хорошо в матче против Испании и была очень близка к победе. Сейчас все наше внимание сосредоточено на Хорватии, и мы готовимся только к этой игре».
Дефицит времени: всего два дня на подготовку
Тренерский штаб также затронул проблему выстраивания тактической системы в сжатые сроки:
Плотный график: «Нам предстоит сыграть против двух очень сильных сборных за короткий промежуток времени. В нашем распоряжении для тренировок будет всего два дня — вторник и среда»;
Восстановление тактики: Специалист отметил, что за этот короткий период они постараются провести полноценные тренировки на поле и полностью скоординировать основной игровой стиль и тактические схемы сборной Англии.
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