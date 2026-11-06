Томас Тухель сделал заявление перед решающими матчами против Хорватии и Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель откровенно высказался о главных задачах команды и процессе подготовки перед решающими ноябрьскими матчами группового этапа Лиги наций. Как сообщает издание Sky Sports, опытный немецкий специалист поставил перед «тремя львами» четкую задачу — обеспечить первое место в группе.

В ближайшее время англичан ждут встречи с двумя мощными сборными континента: 12 ноября команда выйдет на поле против Хорватии, а 15 ноября сразится с чемпионом Европы — Испанией.

«Выход в финальную стадию — главная цель»: требования Тухеля

Главный тренер сделал особый акцент на целях турнира и стратегической важности предстоящих матчей:

Первое место и финал соревнований: «Моя цель — занять первое место в группе. Я был бы удивлен, если бы наша команда не боролась изо всех сил именно за этот результат. Мы хотим провести «финал четырех» в Испании», — заявил специалист;

Репетиция перед чемпионатом Европы: «Нам нужны матчи, в которых ведется борьба за большие результаты, требующие максимальной ответственности и напряжения. Мы хотим использовать Лигу наций именно для этой цели — подготовиться к предстоящему чемпионату Европы на максимально высоком уровне».

«Соперник очень опасен»: почему матч против Хорватии самый важный?

Тухель подчеркнул, что тренерский штаб Англии в данный момент сосредоточил все свое внимание на первом сопернике:

Сила соперника: «Матч против Хорватии для нас чрезвычайно важен. Особенно если вспомнить нашу предыдущую встречу с ними. Тогда мы добились достойного результата, но нельзя забывать, на каком уровне мы играли и сколько сил пришлось потратить. Сейчас мы должны продемонстрировать футбол такого же высокого уровня»;

Равная борьба с Испанией: «Хорватия показала себя удивительно хорошо в матче против Испании и была очень близка к победе. Сейчас все наше внимание сосредоточено на Хорватии, и мы готовимся только к этой игре».

Дефицит времени: всего два дня на подготовку

Тренерский штаб также затронул проблему выстраивания тактической системы в сжатые сроки: