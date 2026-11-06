Что рассказал Валерий Карпин перед матчем в Ташкенте?

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин откровенно высказался об уровне предстоящих соперников и значимости международных товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

Сначала 12 ноября россияне померяются силами с национальной сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября на стадионе в Краснодаре примут сильного представителя Южной Америки — сборную Венесуэлы.

«Матч с Узбекистаном — большой успех для нас»: заявление Карпина

Главный тренер сборной России высоко оценил текущую ситуацию с выбором соперников и авторитет сборной Узбекистана:

Текущие условия и возможности: «В вопросе выбора соперников мы должны учитывать нынешние реалии. Сама организация игры с Узбекистаном — это уже большое достижение для нас», — отметил специалист;

Сила и уровень соперников: Карпин особо подчеркнул уровень обоих оппонентов: «Узбекистан — участник чемпионата мира. А Венесуэла — команда, которая до последних минут вела острую борьбу за путевку на мундиаль. Поэтому в нашей сегодняшней ситуации это очень достойные и серьезные соперники».

Когда и где состоится игра?

Ожидается, что матч в Ташкенте станет одним из главных спортивных событий осени для поклонников узбекского футбола: