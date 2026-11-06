Что рассказал Валерий Карпин перед матчем в Ташкенте?

·66·Спорт
Что рассказал Валерий Карпин перед матчем в Ташкенте?
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  • Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин назвал товарищенский матч против сборной Узбекистана в Ташкенте 12 ноября большим успехом.
  • Специалист назвал сборные Узбекистана и Венесуэлы в текущих условиях очень достойными и серьезными соперниками.
  • Противостояние в Ташкенте начнется 12 ноября в 20:00, а сборная России сыграет с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре.

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин откровенно высказался об уровне предстоящих соперников и значимости международных товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

Сначала 12 ноября россияне померяются силами с национальной сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября на стадионе в Краснодаре примут сильного представителя Южной Америки — сборную Венесуэлы.

«Матч с Узбекистаном — большой успех для нас»: заявление Карпина

Главный тренер сборной России высоко оценил текущую ситуацию с выбором соперников и авторитет сборной Узбекистана:

  • Текущие условия и возможности: «В вопросе выбора соперников мы должны учитывать нынешние реалии. Сама организация игры с Узбекистаном — это уже большое достижение для нас», — отметил специалист;

  • Сила и уровень соперников: Карпин особо подчеркнул уровень обоих оппонентов: «Узбекистан — участник чемпионата мира. А Венесуэла — команда, которая до последних минут вела острую борьбу за путевку на мундиаль. Поэтому в нашей сегодняшней ситуации это очень достойные и серьезные соперники».

Когда и где состоится игра?

Ожидается, что матч в Ташкенте станет одним из главных спортивных событий осени для поклонников узбекского футбола:

  • Время и место игры: Противостояние между сборными Узбекистана и России начнется 12 ноября в нашей столице в 20:00 по ташкентскому времени;

  • Следующий пункт: После этой встречи сборная России вернется домой и 17 ноября проведет в Краснодаре второй ноябрьский контрольный матч против Венесуэлы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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