Что сказал Эльдор Шомуродов о карьере Алексея Батракова в Турции?
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- Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высоко оценил успешную игру полузащитника «Галатасарая»
- Алексея Батракова в чемпионате Турции.
- 21-летний футболист, перешедший из московского «Локомотива» в августе этого года, записал на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи в 13 матчах за новую команду.
- Шомуродов выразил уверенность в том, что молодой игрок станет большой звездой российского футбола.
Нападающий клуба «Истанбул Башакшехир» и капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в интервью изданию «РИА Новости» поделился своим мнением о карьере и перспективах полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. Он особо отметил успешную игру молодого футболиста в чемпионате Турции.
Достижения Батракова и оценка Шомуродова
Сообщается, что 21-летний талантливый полузащитник Алексей Батраков в августе этого года перешел из московского «Локомотива» в турецкий гранд — «Галатасарай». За короткое время в составе новой команды он продемонстрировал свое мастерство, приняв участие в общей сложности в 13 матчах, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.
«Думаю, Алексей сейчас очень хорошо проявляет себя в Турции. Все, прежде всего, зависит от него самого. Мне кажется, он станет большой звездой для российского футбола», — сказал Эльдор Шомуродов в своем интервью.
Показатели Алексея Батракова
Данные и детали
Текущий клуб
«Галатасарай» (Турция)
Предыдущий клуб
«Локомотив» Москва (Россия)
Количество проведенных игр
13 матчей
Голы и ассисты
Автор 6 голов и 3 ассистов
Оценивший спортсмен
Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир» / Сборная Узбекистана)
Сегодня в Ташкенте состоится важный товарищеский матч
Напомним, сегодня, 12 ноября, в Ташкенте стартует очередной престижный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. После этого, 17 ноября, сборная России примет национальную команду Венесуэлы. Главный тренер Валерий Карпин вызвал в основной состав на последние игры года в общей сложности 28 футболистов.
Как вы считаете, сможет ли молодой полузащитник Алексей Батраков продолжить свои высокие результаты в «Галатасарае» и привлечь еще больше внимания европейских топ-клубов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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