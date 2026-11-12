Что сказал Эльдор Шомуродов о карьере Алексея Батракова в Турции?

Нападающий клуба «Истанбул Башакшехир» и капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в интервью изданию «РИА Новости» поделился своим мнением о карьере и перспективах полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. Он особо отметил успешную игру молодого футболиста в чемпионате Турции.

Достижения Батракова и оценка Шомуродова

Сообщается, что 21-летний талантливый полузащитник Алексей Батраков в августе этого года перешел из московского «Локомотива» в турецкий гранд — «Галатасарай». За короткое время в составе новой команды он продемонстрировал свое мастерство, приняв участие в общей сложности в 13 матчах, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.