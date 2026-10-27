В Шахрисабзе в ДТП погиб водитель 2006 года рождения — подробности происшествия

·53·Общество
В Шахрисабзе в ДТП погиб водитель 2006 года рождения — подробности происшествия

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся смертью молодого водителя. Автомобиль «ВАЗ-2105», двигавшийся в ночное время, потерял управление и на большой скорости врезался в дерево на обочине дороги.

20-летний водитель, получивший в результате удара тяжелые травмы, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Снимки с места происшествия свидетельствуют о силе столкновения.

Как произошла трагедия?

Согласно деталям происшествия:

  • Время и место: ДТП произошло 26 октября 2026 года около 23:30 на территории схода граждан махалли «Катта Новкaт» Шахрисабзского района;

  • Потеря управления: Гражданин 2006 года рождения (20 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-2105», не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части;

  • Сильное столкновение: Транспортное средство на большой скорости передней частью врезалось в крепкое дерево на обочине, от удара капот и моторный отсек автомобиля были полностью смяты;

  • Медицинская помощь: Хотя водитель был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, спасти его жизнь из-за полученных тяжелых травм не удалось.

Вопрос скорости и безопасности в ночное время

Специалисты по безопасности дорожного движения подчеркивают, что при движении в ночное время, особенно в населенных пунктах и на неосвещенных улицах, необходимо уделять особое внимание следующим факторам:

  • Ограниченная видимость: Плохая видимость дорожного покрытия и боковых ограждений в ночные часы требует значительного снижения скорости;

  • Фактор возраста и опыта: Отсутствие опыта правильного управления транспортным средством в непредвиденных ситуациях у молодежи, недавно получившей водительские права, часто становится причиной трагедий;

  • Соблюдение скоростного режима: Соблюдение разрешенной скорости — единственная гарантия сохранения тормозного пути в случае внезапного возникновения опасных ситуаций.

Подробности ДТП в Шахрисабзе

Показатели

Информация о ситуации

Дата и время происшествия

26 октября 2026 года, примерно в 23:30

Место происшествия

Кашкадарьинская область, Шахрисабзский район, СГМ «Катта Новкaт»

Марка автомобиля

«ВАЗ-2105» (белого цвета)

Водитель

Гражданин 2006 года рождения (20 лет)

Причина столкновения

Потеря управления и наезд на дерево на обочине

Последствия

Водитель скончался в больнице от полученных тяжелых травм

КашкадарьяШахрисабзДТПВАЗ-2105
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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