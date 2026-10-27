В Шахрисабзе в ДТП погиб водитель 2006 года рождения — подробности происшествия

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся смертью молодого водителя. Автомобиль «ВАЗ-2105», двигавшийся в ночное время, потерял управление и на большой скорости врезался в дерево на обочине дороги.

20-летний водитель, получивший в результате удара тяжелые травмы, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Снимки с места происшествия свидетельствуют о силе столкновения.

Как произошла трагедия?

Согласно деталям происшествия:

Время и место: ДТП произошло 26 октября 2026 года около 23:30 на территории схода граждан махалли «Катта Новкaт» Шахрисабзского района;

Потеря управления: Гражданин 2006 года рождения (20 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-2105», не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части;

Сильное столкновение: Транспортное средство на большой скорости передней частью врезалось в крепкое дерево на обочине, от удара капот и моторный отсек автомобиля были полностью смяты;

Медицинская помощь: Хотя водитель был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, спасти его жизнь из-за полученных тяжелых травм не удалось.

Вопрос скорости и безопасности в ночное время

Специалисты по безопасности дорожного движения подчеркивают, что при движении в ночное время, особенно в населенных пунктах и на неосвещенных улицах, необходимо уделять особое внимание следующим факторам:

Ограниченная видимость: Плохая видимость дорожного покрытия и боковых ограждений в ночные часы требует значительного снижения скорости;

Фактор возраста и опыта: Отсутствие опыта правильного управления транспортным средством в непредвиденных ситуациях у молодежи, недавно получившей водительские права, часто становится причиной трагедий;

Соблюдение скоростного режима: Соблюдение разрешенной скорости — единственная гарантия сохранения тормозного пути в случае внезапного возникновения опасных ситуаций.

Подробности ДТП в Шахрисабзе